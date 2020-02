A Fundação Tej Kohli deve estabelecer uma nova incubadora para fornecer o financiamento de sementes e aceleração para projetos com potencial para ajudar a eliminar a cegueira corneana em todo o mundo. Financiamento, recursos práticos e capital intelectual estarão disponíveis para projetos comerciais e não comerciais que tenham um caminho claro para a prevenção, tratamento e cura da cegueira da córnea; com decisões de financiamento baseadas na magnitude do impacto total que um projeto provavelmente terá em comunidades pobres e carentes em todo o mundo até 2035, bem como na probabilidade de um projeto ser bem-sucedido.

A Fundação Tej Kohli continua a construir sua posição como um centro de foco global multidisciplinar para o desenvolvimento e avanço de uma "solução universal" econômica, escalável e acessível para prevenir e eliminar a cegueira corneana. A Organização Mundial de Saúde diz que 90% das pessoas afetadas pela cegueira e deficiência visual grave vive nos países mais pobres do mundo. Embora aproximadamente 75% da doença corneana seja curável por transplante de córnea, os custos da cirurgia invasiva e os vários anos de medicamento necessários para evitar a rejeição após a cirurgia tornam essa forma de tratamento totalmente inacessível para a maioria das pessoas que sofrem deficiência visual grave ou cegueira corneana no mundo.

Em 2005, Tej Kohli co-fundou a Fundação de mesmo nome ao lado da sua esposa Wendy Kohli. Ele já havia falado sobre o financiamento de transplantes de córnea que mudam a vida em comunidades pobres e carentes como sendo "igual a Lista de Schindler, você faz alguns, depois precisa fazer mais" (https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/10/04/tej-kohli-indian-tech-billionaire-plans-turbocharge-britains/). Em dezembro de 2019, a Fundação Tej Kohli anunciou que havia restaurado a visão de 5.736 pessoas cegas durante o ano (https://www.businesswire.com/news/home/20191219005417/en/5736-World’s-Poorest-People-Received-Gift-Sight) e comprometeu US$ 14 milhões em financiamento adicional ao Instituto Cornea.

Tej Kohli também é um defensor das oportunidades que podem ser derivadas da reação em cadeia da progressão tecnológica e do impacto que elas podem ter na vida humana: https://www.spearswms.com/billionaire-philanthropist-tej-kohli-ai/. A Fundação Tej Kohli espera, com a nova incubadora, apoiar projetos que possam alavancar essa reação em cadeia da progressão tecnológica para desenvolver e fornecer novas técnicas e aplicativos e inovações revolucionárias para melhorar o acesso. A Fundação está buscando incubar entre um e três novos projetos inicialmente e acolhe pedidos de financiamento de todas as áreas de especialização. Os projetos devem mostrar que podem causar um impacto significativo até 2035.

A Fundação Tej Kohli financiou seus primeiros implantes de córnea de doadores no Hospital Niramaya, na Índia, em 2010. Depois de financiar milhares de transplantes de córnea, em 2015 a Fundação Tej Kohli ampliou substancialmente seus esforços para combater a cegueira corneana em comunidades pobres e carentes com o lançamento ambicioso do Instituto de Córnea de Tej Kohli em Hyderabad. Entre janeiro de 2016 e novembro de 2019, o Instituto da Córnea Tej Kohli acolheu mais de 223.404 pacientes ambulatoriais e concluiu mais de 43.255 procedimentos cirúrgicos. A Fundação Tej Kohli também buscou um "tratamento universal" para a cegueira da córnea por meio do programa "Pesquisa aplicada", que é uma colaboração científica de longa data entre pesquisadores em Montreal no Canadá, e o Moorfields Eye Hospital, no Reino Unido.

Em janeiro de 2020, o financiamento inicial da Fundação Tej Kohli foi concedido a dois novos projetos de pesquisa. O primeiro projeto se concentrará na prevenção da perda de células endoteliais da córnea, que geralmente é permanente e é a principal razão para o transplante de córnea em todo o mundo. O segundo projeto utilizará novos medicamentos liberados pelas lentes de contato para tratar a dor na superfície ocular e superar a necessidade de opioides no tratamento de dores oculares graves, o que continua sendo uma das necessidades não atendidas na Oftalmologia.

Os projetos qualificados são convidados a enviar um resumo de 2 páginas do projeto, em PDF para: project2035@tejkohlifoundation.com. As candidaturas serão consideradas caso a caso pela Fundação Tej Kohli em colaboração direta com sua rede global de especialistas.

A cofundadora da Fundação Tej Kohli, Wendy Kohli, disse:

"O canal de YouTube da Fundação Tej Kohli tem várias histórias de pessoas que foram curadas de deficiência visual grave ou cegueira corneana. Mas a esmagadora maioria dos que vivem desnecessariamente com cegueira ainda não pode pagar ou ter acesso ao tratamento. É somente através de grandes inovações derivadas da pesquisa, ciência, tecnologia e empreendimento que podemos avançar em direção a um mundo onde ninguém é cego desnecessariamente por causa da pobreza."

Tej Kohli, cofundador da Fundação Tej Kohli, disse:

"Já existem muitas inovações em andamento que poderiam um dia oferecer soluções econômicas, escaláveis e acessíveis para prevenção e cura nas comunidades pobres e carentes, onde a cegueira da córnea é mais difundida. Na Fundação Tej Kohli, estamos interessados em apoiar e financiar novos projetos e inovações que acelerarão o progresso em direção à meta de eliminar a cegueira corneana causada pela pobreza em todo o mundo até 2035."

