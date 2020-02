Comunicado do Business Wire :Independent Franchise Partners, LLP

Independent Franchise Partners, LLP ("Franchise Partners") lança hoje um site para descrever o valor negligenciado na Kirin Holdings Company, Limited ("Kirin" ou "a empresa") (TSE: 2503) e para solicitar uma reversão de sua estratégia de diversificação.

A Franchise Partners ocupa uma posição na Kirin desde setembro de 2014, com base em sua visão da coleção fundamentalmente atraente de ativos de cerveja no Japão, Austrália, Mianmar e Filipinas. O valor destes ativos é obscurecido por ativos substanciais não essenciais nas indústrias farmacêutica, biofarmacêutica e de cuidados com a pele.

Nos últimos cinco anos, a Franchise Partners se envolveu com a administração e o conselho da empresa para incentivá-los a tomar medidas práticas para o fechamento de descontos significativos de conglomerados e alocação de capital, que se refletem na avaliação da Kirin.

Para este fim, a Franchise Partners apresentou propostas para consideração dos acionistas na próxima assembleia geral anual. Estas propostas têm como objetivo fortalecer as práticas de governança corporativa da Kirin, alinhar melhor a remuneração da administração com a criação de valor para os acionistas e liberar valor através da alienação de participações em ativos não essenciais e do retorno dos lucros aos acionistas através da recompra de ações.

A Franchise Partners observa que a Kirin propôs mudanças substanciais ao seu conselho para serem consideradas na próxima assembleia. A Franchise Partners se sente incentivada porque a Kirin parece reconhecer a necessidade de reestruturação do seu conselho. Embora os quatro candidatos da empresa pareçam cumprir o padrão técnico quanto à independência, três deles são afiliados financeiramente à Kirin. Os acionistas têm motivos para questionar se estes candidatos poderão oferecer supervisão genuína da administração da Kirin ou fazer perguntas fundamentais sobre a atual estratégia e prioridades de alocação de capital.

A Franchise Partners acredita que existem caminhos claros disponíveis para a criação de uma Kirin mais valiosa e sustentável, que atenderá aos interesses de longo prazo de todas as partes interessadas. A Franchise Partners incentiva os acionistas a apresentar as suas preocupações sobre a "estratégia de transição" do conglomerado da empresa diretamente à gerência da Kirin.

Uma apresentação completa está disponível em www.abetterkirin.com.

Para perguntas em inglês Independent Franchise Partners, LLP Central telefônica: +44 (0)207 495 9070 abetterkirin@franchisepartners.com

Para perguntas em japonês International Financial Consulting (IFC) Takee, Takasugi Tel.: +81-3-5532-8921

