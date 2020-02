Tempestade Dennis atinge o Reino Unido e provoca alerta

Chuva torrencial e ventos fortes: a tempestade Dennis varreu o Reino Unido neste domingo, obrigando o cancelamento de centenas de voos, enquanto moradores do sul do País de Gales foram evacuados em razão do alerta vermelho por "perigo de morte".

Um recorde foi estabelecido a esse respeito, o "do maior número de avisos de inundação já registrados na Inglaterra até hoje", disse um diretor da Agência Ambiental (EA) no Twitter, contabilizando 594 alertas em uma área do sul da Escócia até a Cornualha (sudoeste da Inglaterra).

O Instituto Meteorológico Britânico (MET) emitiu um alerta vermelho para o sul do País de Gales devido às fortes chuvas ligadas a Dennis.

Esse nível de alerta é equivalente a "condições climáticas perigosas com risco de morte", risco de interrupções no fornecimento de energia e danos às infraestruturas.

Inúmeras casas estão sendo evacuadas nesta região, onde um homem de sessenta anos foi encontrado morto depois de "entrar no rio", mas cuja morte não é considerada "suspeita ou ligada ao clima", de acordo com uma declaração da polícia.

"Pedimos às pessoas que tomem cuidado e tomem providências", disse Jeremy Parr, chefe de gerenciamento de riscos de enchentes da agência governamental galesa responsável pelos recursos naturais.

Centenas de voos cancelados, anunciaram as companhias British Airways e EasyJet.

O tráfego de trens também foi suspenso no sul do País de Gales devido à presença de água nos trilhos. Na mesma região, a cidade de Aberdaron registrou ventos de mais de 145 km/h e, na represa de Cray Reservoir, 132,8 mm de chuva caíram entre a manhã de sábado e a manhã deste. O equivalente a mais de um mês de precipitação local (110,8 mm em média em fevereiro), explicou o MET em seu site.

Dois outros corpos já haviam sido recuperados no início da manhã de sábado, na costa sul da Inglaterra, em um mar agitado, no início da tempestade. Ainda não está claro se as circunstâncias em que essas mortes ocorreram estão relacionadas à tempestade Dennis.

A polícia de Brighton disse que procura uma mulher de 20 anos que foi vista entrando na água por volta das 2h45 da madrugada.

No sábado, o ministério da Defesa enviou o exército para West Yorkshire, uma área no norte da Inglaterra atingida com força no fim de semana anterior pelas inundações causadas pela tempestade Ciara.

Várias competições esportivas agendadas para hoje, incluindo a Copa da Inglaterra feminina de futebol, partidas de rugby e corridas de cavalos, foram canceladas.

"A tempestade deve continuar e a água deve atingir seu máximo na segunda e na terça-feira", declarou a Cruz Vermelha britânica, pedindo "que as pessoas estejam prontas como se o pior fosse acontecer".

Dennis também atingiu a França, onde cerca de 18.500 famílias estavam sem eletricidade na Bretanha (oeste). Quatro departamentos bretões e dois normandos foram colocados em alerta.