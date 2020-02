Carta-bomba explode no banco ING em Amsterdã, sem deixar vítimas

Uma carta-bomba explodiu nesta quinta-feira (13), sem causar vítimas, na sede do banco ING em Amsterdã, após duas explosões similares em outras duas empresas - informou a polícia, que acredita se tratar de uma tentativa de extorsão.

O artefato no ING foi encontrado um dia depois de outras duas cartas-bomba explodirem - também sem deixar vítimas - na agência do ABN AMRO Bank e no escritório da empresa japonesa Ricoh.

O remetente destas cartas exigia uma determinada quantia de moedas virtuais bitcoins, ameaçando enviar outras bombas em caso de não pagamento, relatou a polícia.

Nesta quinta pela manhã, outra carta-bomba foi encontrada em uma empresa americana de software, a Unisys, situada em Leusden (centro). Foi desativada por especialistas em artefatos explosivos do Ministério da Defesa (EOD).

A Polícia disse acreditar, "firmemente", que as explosões estão ligadas a uma série de cartas já enviadas para outras empresas, hotéis e postos de gasolina em dezembro e janeiro passado, como prática de extorsão.