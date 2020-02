Morreu aos 79 anos a cartunista francesa Claire Bretécher

A cartunista francesa Claire Bretécher, famosa por obras satíricas como "Les frustrés" ou "Agrippine", morreu na segunda-feira aos 79 anos, informou sua editora nesta terça-feira.

"Seu humor e espírito livre eram incomensuráveis", disse a editora Dargaud. "Seus leitores sentirão falta de ambas as coisas", acrescentou em comunicado.

Bretécher tornou-se particularmente famosa com "Les frustrés", no qual satirizava a esquerda abastada da qual fazia parte.

Posteriormente, criou o personagem de "Agrippine", uma adolescente impulsiva e egoísta, que se tornou um sucesso na França e no exterior.

"Passo meu tempo olhando para as pessoas. Seus rostos, seus olhares", dizia essa mulher com um dom especial para detectar as peculiaridades das pessoas e capturá-las com seu lápis.