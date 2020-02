Nove membros de uma família de Hong Kong contraem novo coronavírus

Nove membros de uma família de Hong Kong estão infectados com o novo coronavírus após compartilharem uma refeição, confirmaram as autoridades neste domingo.

Um homem de 24 anos, seus pais, sua avó de 91 anos e duas tias e três primos foram infectados, disse o Centro de Proteção à Saúde de Hong Kong.

As autoridades disseram que a família participou de uma reunião de 19 pessoas que compartilharam um prato típico durante as férias do Ano Novo Lunar, no final de janeiro.

Mais de 800 pessoas morreram quase todas na China continental, por esta doença, responsável por 37.200 infectados.

A cidade semi-autônoma começou a impor um período de quarentena de 14 dias no sábado para todas as pessoas que chegavam da China continental, em uma nova tentativa de conter a propagação do vírus.