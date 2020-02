Países e territórios com casos confirmados do novo coronavírus

Esta é a lista dos países e territórios que notificaram casos de contágio do novo coronavírus, da mesma família da Sars, desde o seu surgimento, em dezembro na cidade Wuhan, na província chinesa de Hubei.

Fora da China continental, foram confirmados mais de 240 casos de contaminação em 30 países e territórios.

- CHINA -

Mais de 30 mil pessoas foram infectadas na China continental. Pelo menos 630 delas morreram. Quase todas as mortes ocorreram na província de Hubei, local do surgimento do contágio e de onde Wuhan é a capital.

- Uma pessoa também morreu em Hong Kong, onde pelo menos 21 casos foram registrados.

- Dez casos foram reportados em Macau

- Um caso no Tibete

- ÁSIA-PACÍFICO -

Leste Asiático

Coreia do Sul: 23 casos

Japão: 45 casos, 20 deles a bordo do cruzeiro Diamond Princess colocado em quarentena em Yokohama

Taiwan: 13 casos

Sudeste Asiático

Camboja: um caso

Malásia: 12 casos

Filipinas: três casos, entre eles um morto em Manila, um chinês de Wuhan, a primeira morte fora da China

Singapura: 28 casos

Tailândia: 25 casos

Vietnã: dez casos

Sul da Ásia

Índia: três casos

Nepal: um caso

Sri Lanka: um caso

Austrália: 14 casos

- AMÉRICA DO NORTE-

Canadá: quatro casos

Estados Unidos: doze casos

- EUROPA -

União Europeia

Alemanha: doze casos

Bélgica: um caso

Espanha: um caso

Finlândia: um caso

França: seis casos

Itália: dois casos

Suécia: um caso

Reino Unido: dois casos

Rússia: dois casos

- ORIENTE MÉDIO -

Emirados Árabes Unidos: cinco casos