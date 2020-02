Sete mortos em confrontos entre manifestantes rivais em Najaf, Iraque

Pelo menos sete pessoas morreram baleadas na cidade iraquiana de Najaf nesta quarta-feira (5), depois que partidários do poderoso clérigo xiita Moqtada Sadr invadiram um acampamento de manifestantes contrários ao regime, informaram fontes médicas.

Todos os mortos foram atingidos na cabeça ou no peito, segundo os médicos, que acrescentaram que há dezenas de feridos.

Moqtada Sadr anunciou nesta semana apoio ao recém-indicado primeiro-ministro Mohamed Alaui, que dividiu a revolta popular que surgiu em outubro.

Os confrontos entre as duas facções contrárias ao regime tomaram as ruas de várias cidades, mas em nenhum deles, até agora, foi registrado uso de armas.

Os sadristas chegaram ao acampamento de Najaf no meio da tarde, segundo jornalistas da AFP. Os confrontos começaram no início da noite e as forças de segurança tentaram evitar o contato entre os grupos. Além dos mortos e feridos, várias barracas foram incendiadas.