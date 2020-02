Comunicado do Business Wire :Euromonitor International

As vendas globais do comércio eletrônico mais que dobraram em 2019, chegando a US$ 2 trilhões, e devem crescer mais até 2024, quando alcançarão os US$ 3,4 trilhões, de acordo com a Euromonitor International, empresa de pesquisa de mercado.

"O crescimento do e-commerce em todo o ambiente global de varejo não pode ser ignorado. À medida que mais empresas migram para o ambiente online para encontrar seus consumidores, oportunidades sem precedentes são criadas para obter insights mais profundos, úteis e em tempo real sobre a variedade de produtos e mix de preços em uma categoria" explica Lee Linthicum, diretor de pesquisa da Euromonitor International.

Ao rastrear mais de 15 milhões de unidades de manutenção de estoque (SKUs) em todo o mundo nos setores de bens de consumo, o Via - uma nova solução de inteligência de preços desenvolvida pela Euromonitor International, ajudará as organizações a identificar mudanças de preços e atividades de desconto, benchmark em relação aos concorrentes e informar as decisões de investimento, fornecendo contexto para um ambiente de comércio eletrônico cada vez mais desafiador.

"O lançamento deste produto marca a entrada da Euromonitor International no ambiente de dados táticos, combinando mais de 45 anos de expertise na indústria de pesquisa com avançadas técnicas de ciência de dados e de Inteligência Artificial", conclui Mike Jozwik, vice presidente de consultoria da Euromonitor International.

Para mais informações sobre o Via e seus recursos, registre-se antecipadamente para participar do webinar sobre o lançamento do Via: https://bit.ly/2QgS79u

SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL

Euromonitor International é líder globlal no fornecimento de inteligência de negócios e análise estratégica de mercado. Do local ao global e do tático ao estratégico, as nossas soluções de pesquisa dão suporte a decisões sobre como, onde e quando expandir negócios. Encontre o relatório certo, banco de dados e solução personalizada para validar pridoridades, redirecionar premissas e desobrir novas oportunidades. Com escritórios em todo o mundo, analistas em mais de 100 países, as mais recentes técnicas de ciência de dados e pesquisa de mercado sobre as principais tendências e impulsionadores, nós ajudamos a entender os mercados globais.

Para mais informações, por favor entre em contato: Adriana Sandoval Communications Executive - Euromonitor International Tel: +55 11 2970-2150 Ext. 2175 adriana.sandoval@euromonitor.com

