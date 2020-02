Com mais 64 mortos, óbitos por novo coronavírus na China somam 425

O número confirmado de mortes pela epidemia de um novo coronavírus subiu para 425, com 64 novos falecimentos registrados na província de Hubei, informaram as autoridades de saúde chinesas.

No balanço do dia, a comissão provincial de Saúde reportou um forte aumento no número de infectados, com 2.345 novos casos de contágio confirmados na região de Hubei, província do centro da China que é o epicentro da epidemia.

Desta forma, um total de 19.950 pessoas estão infectadas na China, segundo estatísticas do governo central.

A epidemia apareceu em dezembro em um mercado de peixes e frutos do mar em Wuhan, capital da província de Hubei, embora o local também fosse conhecido por vencer carnes exóticas.

Até o momento foram registrados casos em mais de 20 países. Uma morte foi reportada fora da China, nas Filipinas.

O governo chinês declarou que precisa de máscaras cirúrgicas de "emergência", trajes de proteção e óculos de segurança para enfrentar a epidemia.