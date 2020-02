Donald Trump critica candidatos democratas à presidência em entrevista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou uma entrevista neste domingo para criticar candidatos democratas à presidência, acusando-os de ódio e proferindo insultos contra seus possíveis rivais nas eleições deste ano.



"Eu vejo o ódio... Eles não se importam com justiça, não se importam em mentir", disse Trump em entrevista gravada à Fox News. Trump passou o fim de semana na Flórida enquanto a maior parte do mundo político está focado no Estado de Iowa, onde democratas nesta segunda-feira votarão pela primeira vez para escolher o candidato do partido em 2020.



Trump, no entanto, pareceu se preocupar mais com o candidato que decidiu pular os primeiros Estados onde haverá primárias: Michael Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York que tem feito propagandas na televisão contra o presidente. Na entrevista, ele acusou Bloomberg, que tem 1,73m, de pedir para subir numa caixa durante os próximos debates presidenciais, caso Bloomberg consiga participar. A campanha de Bloomberg diz que a afirmação não é verdadeira. "Por que ele deveria poder ter uma caixa para subir?", perguntou Trump. "Por que ele deveria ter direito a isso? Isso quer dizer que todos os outros também têm direito a uma caixa?"



A porta-voz da campanha de Bloomberg, Julie Wood, disse que Trump estava "mentindo". "Ele é um mentiroso patológico que mente sobre tudo: seu cabelo falso, sua obesidade, seu bronzeado", disse ela.



Na entrevista, o presidente norte-americano também criticou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi; o líder democrata no Senado, Chuck Schumer; e outros democratas. Perguntado se seria possível trabalhar com democratas após eles aprovarem resolução de impeachment e tentarem removê-lo do cargo, Trump disse que "gostaria, mas é bem difícil quando você pensa nosso porque tem sido... Eu uso a expressão 'caça às bruxas', ou mentira". "Eu não sei se eles conseguiriam, para ser sincero", acrescentou. "Eu acho que eles só querem ganhar e não importa como."



A entrevista foi transmitida dias antes de Trump fazer o pronunciamento do Estado da União, que, de acordo com aliados, trará mensagem otimista para uma nação dividida.