Cerca de 20 franceses repatriados da China estão com 'síntomas' do coronavírus

Cerca de vinte passageiros do avião de repatriados da China que chegou neste domingo à França ficaram retidos no aeroporto aguardando análise de exames, pois apresentavam sintomas do novo coronavírus, disse a ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn.

"Cerca de vinte pessoas com sintomas ficaram na pista" do aeroporto de Istres (sul), "sob a supervisão de médicos militares" enquanto estão sendo analisadas, disse a ministro em entrevista coletiva em Paris, acrescentando que são cidadãos "franceses e não europeus".

"Dependendo do resultado dos exames, que deve sair nesta noite, serão hospitalizados se forem positivos ou podem ser transferidos para o centro de Carry-le-Rouet ou o centro de Aix-en-Provence", os dois locais de quarentena escolhidos pelas autoridades francesas para receber repatriados da China.

A ministra também anunciou que nenhum caso foi diagnosticado durante o fim de semana no território francês, ainda existem seis pessoas contaminadas.