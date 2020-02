WeWork nomeia Sandeep Mathrani como seu novo executivo chefe

A WeWork planeja nomear o veterano do setor de imóveis Sandeep Mathrani como seu novo executivo chefe, de acordo com fontes ligadas à empresa, em um passo importante para a empresa se reconstruir após uma tentativa falha de realizar uma oferta primária de ações (IPO, na sigla em inglês) e a saída de seu cofundador e antigo CEO Adam Neumann.



Mathrani, que ocupava o cargo de executivo chefe da Brookfield Property Partners, substituí Artie Minson e Sebastian Gunningham, que dividiam o cargo de CEO da We desde a saída de Neumann em setembro do ano passado.



Marcelo Claure, que atualmente é o presidente da We, deve continuar em seu cargo e vai reportar diretamente a Mathrani. A corporação japonesa SoftBank, onde Claure é executivo, investiu bilhões de dólares na startup de escritórios em outubro em uma tentativa de resgatar a empresa.