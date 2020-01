Rússia lança novos procedimentos administrativos contra Facebook e Twitter

O regulador das mídias russas Roskomnadzor anunciou, nesta sexta-feira (31), novos procedimentos administrativos contra as redes sociais americanas Twitter e Facebook, acusando-as de não cumprirem a legislação russa.

Ambos os grupos podem receber uma "multa administrativa de um a seis milhões de rublos" (de 14.230 a 85.400 euros pela taxa de câmbio atual), informou a agência Roskomnadzor.

"As multas são melhores do que bloqueio", afirmou o diretor do Roskomnadzor, Alexandre Kharov, em 18 de janeiro, acrescentando que "não vale a pena considerar a questão do bloqueio no Facebook".

A agência Roskomnadzor já havia tentado procedimentos semelhantes contra o Facebook e o Twitter no início de 2019.