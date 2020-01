A Rússia confirmou nesta sexta-feira os dois primeiros casos do novo coronavírus em seu território e anunciou a retirada de seus cidadãos de várias regiões chinesas em consequência da epidemia.

De acordo com a vice-primeira-ministra Tatiana Golikova, citada pelas agências russas de notícias, as duas pessoas infectadas são dois cidadãos chineses que vivem em duas regiões diferentes do leste do país.