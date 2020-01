Comunicado do Business Wire :Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Como parte do Projeto do ano financeiro 2019 "Pesquisa sobre o modelo de cidade inteligente para resolver problemas sociais na Malásia" do Ministério Japonês de Assuntos Internos e Comunicações, com base nas iniciativas de cidade inteligente iniciadas na cidade de Las Vegas, Estados Unidos, NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation (doravante NTT), NTT Communications Corporation, NTT Ltd., InfoCom Research, Inc., NTT DATA Corporation, NTT COMWARE Corporation) conduzirá uma das primeiras provas de conceito (Proof of Concept, PoC) de cidade inteligente da Ásia na área de Cyberjaya, na Malásia, a partir de fevereiro de 2020, em cooperação com as partes interessadas locais. Por meio dessa PoC, o NTT Group visa estabelecer um modelo de negócios sustentável, ao mesmo tempo em que verifica a possibilidade de resolver problemas sociais na Ásia, utilizando as tecnologias e o conhecimento acumulados no campo das cidades inteligentes nos Estados Unidos.

1. Histórico

Nos países asiáticos onde o crescimento econômico estável continua, várias questões sociais associadas ao crescimento econômico, como engarrafamentos e problemas ambientais, tornaram-se aparentes, e as expectativas de soluções baseadas em TIC para essas questões estão crescendo. Entre os países asiáticos, a Malásia, um país que construiu um relacionamento bilateral amigável e mutuamente benéfico com o Japão por meio da política (Look East) defendida pelo primeiro-ministro Mahathir bin Mohamad em 1981, não é exceção. Há grandes expectativas de que as empresas japonesas utilizem tecnologias e conhecimentos cultivados globalmente, para contribuir para a resolução de problemas sociais e o desenvolvimento econômico da Malásia.

Cyberjaya é uma cidade vizinha de Kuala Lumpur, capital da Malásia, e atraiu muitas empresas de TIC como núcleo do Super Corredor Multimídia (Multimedia Super Corridor, MSC), proposto durante a administração do 4º Primeiro Ministro, Mahathir bin Mohamad (1990 - 1995). Além disso, a rede 5G, que foi posta em teste com o primeiro OpenLab do país hospedado lá, posicionou a Cyberjaya como uma área de teste pioneira para o conceito de cidade inteligente na Malásia. Desde a criação de uma empresa do grupo (NTT MSC Sdn Bhd) em 1997, o NTT Group atua com investimentos e desenvolvimento de negócios para contribuir com o desenvolvimento tecnológico do país e construiu um forte relacionamento com as partes interessadas locais ao longo de muitos anos.No momento, a colaboração estava focada na solução de problemas sociais com as TIC.

2. Visão geral da PoC

Através de testes de campo utilizando a tecnologia e o conhecimento das soluções de cidades inteligentes que o NTT Group implantou na cidade de Las Vegas, EUA desde 2018(*), o NTT Group visa melhorar as condições de vida dos cidadãos e a sustentabilidade das cidades através de cidades inteligentes utilizando as TIC, estudando a possibilidade de resolver problemas sociais na Malásia e construindo modelos de negócios sustentáveis, juntamente com as partes interessadas locais.

*(Comunicado de imprensa) Sobre as soluções de cidades inteligentes disponíveis em Las Vegas, USA https://www.ntt.co.jp/news2018/1812/181208a.html

(1) Recursos das soluções fornecidas durante o teste de campo

A Malásia é uma sociedade motorizada, com congestionamentos nas estradas, acidentes automobilísticos e direção perigosa ocorrendo diariamente. Este é um dos problemas sociais emergentes que uma cidade inteligente pode resolver realizando a coleta de dados e a utilização de informações sobre veículos. Durante o teste de campo, com base na solução de monitoramento de veículos fornecida na cidade de Las Vegas desde fevereiro de 2019, o NTT Group irá personalizar e fornecer uma solução semelhante para atender às necessidades das partes interessadas locais. Especificamente, ao instalar câmeras no cruzamento com o maior volume de tráfego em Cyberjaya e analisar as informações sobre volume e tráfego de veículos, o NTT Group visa reduzir o congestionamento, detectar veículos roubados e apoiar a criação de empresas na vizinhança.

(2) Pontos a serem verificados através da PoC

Com base nos resultados do teste de campo acima, as seguintes questões seguinte serão verificadas por meio de discussões com as partes interessadas.

1) Desafios e viabilidade de soluções de cidades inteligentes implantadas em Coty de Las Vegas em termos de construção de sistemas e aspectos operacionais na Malásia 2) Possibilidade de desenvolvimento de modelo de negócios utilizando a tecnologia (Exemplos de Aplicação: Segurança Pública, Infraestrutura Inteligente, Uso Comercial) 3) Possibilidade de implantação nos países da ASEAN (refletindo as tendências do mercado, sistemas legais e necessidades das partes interessadas locais)

(3) Período e localização da PoC

- Período de implementação: De fevereiro a março de 2020 - Período de implementação: Cyberjaya, Malásia

(4) Papel de cada entidade

3. Implantação futura

Com base nos resultados da PoC, o NTT Group promoverá a implantação de soluções de cidades inteligentes para Cyberjaya e outras cidades da Malásia, bem como para os países da ASEAN, com o objetivo de melhorar as condições de vida das pessoas, melhorar a sustentabilidade urbana e percebendo uma sociedade inteligente.

Sobre a NTT

A NTT é uma fornecedora global de soluções de tecnologia e negócios. Ajudamos os clientes a acelerar o crescimento e inovar novos modelos de negócios digitais do futuro. Fornecemos consultoria de negócios e serviços de tecnologia para redes globais, segurança cibernética, TI e aplicativos gerenciados, local de trabalho, datacenter e serviços em nuvem, todos suportados por nossa profunda experiência e inovação no setor.

Como um dos cinco principais fornecedores globais de serviços de TI, nossa força de trabalho globalmente diversificada e inclusiva oferece suporte a clientes em mais de 80 países e regiões. Isto inclui 85% das empresas da Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades. Com uma herança de 120 anos de serviço e responsabilidade social, sempre defendemos e agimos por nossos clientes e por um futuro sustentável. Para mais informação sobre a NTT, visite www.global.ntt/

