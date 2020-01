Comunicado do Business Wire :Nippon Telegraph and Telephone Corporation

NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation (doravante, NTT), NTT DATA Corporation, NTT COMWARE Corporation, NTT Communications Corporation, NTT Ltd., Nippon Telegraph e Telephone East Corporation (doravante, NTT East)) iniciará um estudo conjunto com Denenchofufutaba Gakuen, a fim de desenvolver soluções inteligentes para campus que fornecerão segurança nas escolas. O NTT Group implementa tecnologia de solução de segurança pública que se baseará na implementação comprovada da cidade de Las Vegas.

1. Histórico

Nos últimos anos, houve vários crimes e incidentes envolvendo estudantes nas instalações da escola, que resultaram em solicitações para melhorar as medidas de segurança, além de atividades de prevenção ao crime por governos nacionais e locais. Além disso, com a introdução de novas diretrizes educacionais, a carga de trabalho dos professores está aumentando, e há uma necessidade crescente de medidas de segurança eficientes e eficazes, de acordo com aquelas no campo da educação escolar. Para responder a essas necessidades, o NTT Group visa desenvolver soluções inteligentes para o campus que contribuam para o fortalecimento da segurança escolar com Denenchofufutaba Gakuen. Isso alavancará as soluções de TIC com base nos recursos de integração de sistemas e desenvolvimento de aplicativos da experiência em segurança pública adquirida com o fornecimento de soluções de cidades inteligentes*1 para a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

2. Esboço do Estudo Conjunto

Este estudo conjunto visa construir uma infraestrutura de agregação de dados que permita a conscientização situacional do perigo na escola, usando câmeras de vídeo de alta resolução, sensores de áudio e dispositivos IoT, analisar e prever eventos perigosos para os alunos e verificar as soluções que contribuem para reforçar as medidas de segurança escolar.

(1) Recursos da solução

O primeiro passo começa com a implementação de um sistema para monitorar e relatar o tráfego de veículos e estabelecer um sistema para garantir a segurança dos estudantes quando eles se movimentam entre os prédios da escola. Através da operação deste sistema, as necessidades futuras de medidas e soluções de segurança são estudadas para criar novas soluções que permitem a análise da situação usando IA, tecnologia de aprendizado de máquina e tecnologia relacionada ao 5G.

A infraestrutura de agregação de dados se baseia na arquitetura da inovadora Cognitive Foundation®*2 (Fundação Cognitiva) do NTT Group, que permite a criação, gestão e operação remota de recursos de tecnologia da comunicação e da informação (TCI), desde dispositivos e redes até a nuvem.

(2) Pontos a serem verificados através do Estudo Conjunto

Com base na operação da solução acima, o seguinte será desenvolvido com Denenchofufutaba Gakuen.

1) Identificação de medidas de segurança nas instalações da escola 2) Identificação de problemas técnicos na integração e operações do sistema 3) Criação de soluções usando a tecnologia TIC 4) Estudo de viabilidade como uma solução repetível no campus

(3) Período e local de implementação

- Período: Início em fevereiro de 2020 - Locaização: Campus Denenchofufutaba Gakuen

(4) Funções de cada empresa

-0- *T NTT Group NTT Supervisão e coordenação geral entre empresas do grupo NTT DATA Planejamento conjunto, configuração do ambiente e implementação da solução Suporte para implantação e suporte técnico de soluções de cidades inteligentes de acordo com a implementação da cidade de Las Vegas NTT COMWARE Entrega e suporte técnico do multi-orquestrador NTT Communications Fornecimento de ambiente em nuvem e suporte técnico, Suporte para instalação do Multi-Orchestrator NTT Ltd Suporte para implantação e suporte técnico de soluções de cidades inteligentes de acordo com a implementação da cidade de Las Vegas NTT East Fornecimento de rede de acesso, suporte para tecnologias relacionadas à rede Denenchofu Futaba Gakuen Apoio conjunto ao planejamento de estudos (Fornecendo questões e necessidades) *T

3. Para o futuro

No futuro, com o aprendizado deste estudo conjunto com Denenchofufutaba Gakuen, o NTT Group contribuirá para o aprimoramento da segurança escolar, criando novas soluções de campus inteligentes no segundo trimestre de 2020.

*1 (Comunicado de imprensa) Sobre as soluções de cidades inteligentes disponíveis em Las Vegas, EUA https: //www.ntt.co.jp/news2018/1812/181208a.html *2 "Cognitive Foundation" é uma marca registrada da Nippon Telegraph and Telephone Corporation no Japão.

Sobre a NTT

NTT é uma provedora global de soluções tecnológicas e de negócios. Ajudamos os clientes a acelerar o crescimento e inovar novos modelos de negócios digitais do futuro. Prestamos consultoria de negócios e serviços de tecnologia para redes globais, segurança cibernética, TI e aplicativos gerenciados, local de trabalho, datacenter e serviços na nuvem, tudo isso apoiado por nossa profunda experiência e inovação no setor.

Como um dos cinco principais fornecedores globais de serviços de TI, nossa força de trabalho globalmente diversificada e inclusiva oferece suporte a clientes em mais de 80 países e regiões. Isto inclui 85% das empresas da Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades. Com uma herança de 120 anos de serviço e responsabilidade social, sempre defendemos e agimos por nossos clientes e por um futuro sustentável. Para mais informações sobre a NTT, acesse www.global.ntt/

