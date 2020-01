Morre blogueira que teve papel importante na revolução na Tunísia

A famosa blogueira tunisiana Lina Ben Mhenni, líder do levante que acabou com a ditadura de Ben Ali em 2011, morreu nesta segunda-feira (27), aos 36 anos, após uma longa doença - informaram fontes próximas.

Ativista dos direitos humanos, a jovem sofria de uma doença crônica por muitos anos.

Após a revolução que expulsou Zine El Abidine Ben Ali do poder, seu nome foi mencionado para o Prêmio Nobel da Paz no final de 2011.

Antes da queda da ditadura e apesar dos riscos, Lina Ben Mhenni testemunhou por anos na Internet os desvios do regime de Ben Ali.

Para fazer seu blog, ela passou por várias cidades do interior do país. Com sua câmera, transmitiu pelas redes sociais as primeiras manifestações de revolta da população contra o governo.