Trump continua comprometido a tirar Maduro do poder, diz Pompeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "continua firmemente comprometido" em tirar do poder o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira o secretário de Estado Mike Pompeo.

O chefe da diplomacia dos EUA disse que o governo Trump, que considera a reeleição de Maduro em maio de 2018 fraudulenta, "de maneira alguma" abandonou seus esforços para retirar o presidente venezuelano de uma posição que Washington afirma ser ilegal.

"Estamos trabalhando para restaurar a democracia na Venezuela", disse Pompeo ao WFLA Orlando.

"O presidente Trump continua firmemente comprometido com isso", acrescentou. "Maduro destruiu esse país".

Os Estados Unidos apoiam a luta do líder opositor venezuelano Juan Guaidó, a quem ele reconhece como presidente interino da Venezuela.

Também na Flórida, o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse que o governo de seu país continua a "exercer muita pressão sobre o regime [de Maduro], econômica e diplomaticamente".

"Estaríamos preparados para apoiar o povo e o novo governo da Venezuela com assistência humanitária após o regime de Maduro", disse Esper em uma reunião com jornalistas na sede do Comando Sul dos EUA em Miami.