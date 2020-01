Incêndios florestais fecham aeroporto de Canberra

Os incêndios florestais nas proximidades de Canberra levaram as autoridades a fechar o aeroporto da capital da Austrália para voos comerciais, informaram as autoridades locais.

Com a medida, o aeroporto receberá apenas os voos de combate aos incêndios.

As altas temperaturas e os fortes ventos alimentaram os focos de incêndios em várias áreas no leste da Austrália nesta quinta-feira, encerrando um período de trégua de vários dias com chuvas e clima frio.

Os voos foram suspensos por volta do meio-dia (22H00 Brasília de quarta) "para permitir as operações de combate aos incêndios da aviação", disse à AFP um porta-voz do terminal aéreo.

Um incêndio fora de controle ao sul do aeroporto levou a declaração do estado de emergência em três bairros do subúrbio de Canberra.

A Austrália enfrenta desde setembro uma onda de incêndios florestais sem precedentes.