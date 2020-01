Empresa dos EUA cria ônibus sem motorista

Não perca tempo buscando o volante e os pedais do novo ônibus autônomo criado pela Cruise, uma companhia emergente do grupo americano General Motors. Ele não precisa.

O novo ônibus é "nossa resposta a seguinte pergunta: que sistema de transporte você faria se pudesse começar do zero?" - explicou o diretor-executivo da Cruise, Dan Ammann, ao apresentar o ônibus autônomo elétrico Cruise Origin.

"Retiramos o motor e o motorista, que na maioria das vezes está cansado, distraído, frustrado e com pressa. Retiramos as coisas que existiam para o uso do motorista, entre elas o volante, pedais, retrovisores, limpador de para-brisa e banco".

A Cruise informou que o Origin é um veículo criado para o transporte compartilhado, mas não deu detalhes sobre sua data de comercialização ou preço.

A General Motor comprou a empresa em 2016, entrando na corrida pela criação de veículos autônomos capazes de mudar o trânsito urbano, permitindo viagens compartilhadas e reduzindo a importância do automóvel próprio.