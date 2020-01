MPMG denuncia Vale e TÜV SÜD por tragédia em Brumadinho

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou nesta terça-feira (21) 16 pessoas vinculadas à mineradora Vale e a empresa alemã TÜV SÜD por homicídio doloso pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, que deixou 270 mortos em Brumadinho no ano passado.

As duas empresas também foram denunciadas por crimes ambientais.

O MPMG apresentou a denúncia em uma coletiva de imprensa em Belo Horizonte. A Agência Nacional de Mineração (ANM) havia indicado em novembro que a Vale estava ciente dos problemas no sistema de drenagem instalado sete meses antes do desastre. A TÜV SÜD foi encarregada de certificar a segurança das instalações.