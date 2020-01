Autoridades francesas interceptam 40 migrantes no Canal da Mancha

As autoridades francesas interceptaram cerca de 40 migrantes nesta terça-feira, incluindo 11 crianças, que tentavam chegar ao Reino Unido através do Canal da Mancha, informou a polícia.

As nacionalidades ainda são desconhecidas, informou a polícia local em comunicado.

Não havia feridos no grupo, que recebeu atendimento médico em um porto perto da praia de Touquet-Paris.

Seis outros migrantes foram localizados em um barco em frente a Cap Blanc-nez, também na costa do norte da França, informou o departamento de polícia marítima.

Eles foram abordados, mas não quiseram cooperar, por isso tiveram que resgatados contra a vontade deles, acrescentou a fonte.

Desde o final de 2018, multiplicaram-se as tentativas de migrantes da África, Oriente Médio e Sul da Ásia de fazer a perigosa jornada pelas águas geladas e agitadas do Canal da Mancha, de acordo com dados oficiais.

Grupos de defesa dos direitos humanos vincularam o aumento acentuado das travessias a uma campanha policial destinada a impedir o estabelecimento de campos de migrantes perto da cidade francesa de Calais, onde estão localizados um porto e o Eurotúnel, e outras áreas ao longo da costa francesa.

Somente nas três primeiras semanas deste ano, as autoridades francesas prenderam pelo menos 52 migrantes enquanto tentavam fazer a perigosa jornada.