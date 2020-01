Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

Ooredoo, líder em serviços móveis, selecionou a SIAE MICROELETTRONICA uma fornecedora com liderança em tecnologia de rádio por ondas de micro-ondas e milimétricas para backhaul móvel para aprimorar a sua rede e apoiar o aumento do tráfego na Argélia.

Para atender os requisitos de transporte crescente das novas tecnologias de acesso, assim como responder ao aumento da demanda de dados na região, a Ooredoo Argélia modernizou a sua infraestrutura com o aumento de capacidade em toda a rede. Para isso, a Ooredoo implementará o link multibanda da SIAE MICROELETTRONICA, que alcançará uma capacidade do tipo fibra de vários gigabits. Um link multibanda se acopla a uma banda de 80GHz com uma banda de frequência padrão e obtém alta capacidade e maior alcance para um determinado link. A SIAE MICROELETTRONICA já fornece conectividade em três das cinco regiões do país.

A SIAE MICROELETTRONICA colocou em serviço os dois primeiros links multibanda nas províncias de Blida e Boumerdes, com o transporte de 2Gb/s de capacidade e mais, sobre distâncias de 5 quilômetros.

"Este link multibanda representa a primeira implementação desta tecnologia para a Ooredoo Argélia, o que mantém a sua infraestrutura na vanguarda da tecnologia", disse Abdelkrim Melab, chefe de Engenharia de Transmissão na Ooredoo Argélia, que acrescentou ainda que, "todo o progresso tecnológico em nossa rede tem o objetivo de melhorar a qualidade do serviço para uma melhor experiência do usuário. A tecnologia da SIAE MICROELETTRONICA nos ajuda a alcançar este objetivo".

"Este projeto consolida a nossa presença na Ooredoo Argélia como fornecedora estratégica de tecnologia e complementa as nossas implantações existentes de configurações modulares de micro-ondas de alta capacidade, compactas e nodais", disse Nicola Bonzanino, chefe de vendas na África pela SIAE MICROELETTRONICA. Nicola acrescentou, "Estamos felizes de apoiar a Ooredoo, que visa atender aos seus objetivos comerciais".

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA

A SIAE MICROELETTRONICA, líder em tecnologia de comunicação sem fio, oferece às operadoras soluções avançadas para transporte, serviços e design de micro-ondas e ondas milimétricas. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz os seus próprios componentes de RF, ao se conectar ao laboratório interno de RF, instalações de recintos limpos e conjuntos completos de produtos com instalações de produção inteligente de SMT 4.0 de última geração. Para informações: http://www.siaemic.com

Sobre a OOREDOO ALGERIA

Em operação na Argélia desde agosto de 2004, a Ooredoo Argélia é a subsidiária argelina do Ooredoo Telecommunications Group, que oferece serviços móveis 3G e 4G para empresas e pessoas. Até 31 de dezembro de 2018, a Ooredoo Argélia registrou um faturamento de 88,3 bilhões de DZD (dinar argelino) e tinha mais de 13,8 milhões de assinantes. A Ooredoo Argélia é a única operadora móvel que oferece serviços 4G em 48 províncias da Argélia.

Site: http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/particuliers

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ooredoo-algerie/

Facebook: https://web.facebook.com/OoredooDZ/

Twitter: https://twitter.com/OoredooDZ

YouTube: https://www.youtube.com/user/OoredooDZ

Instagram: https://instagram.com/ooredooalgerie

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200121005013/pt/

Mídia: Fabio Gavioli - chefe de marketing e comunicações marketing@siaemic.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.