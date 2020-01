Queda de plataforma deixa dez mortos na Etiópia

Pelo menos dez pessoas morreram, e cerca de 100 ficaram feridas nesta segunda-feira (20), na queda de uma plataforma de madeira, de onde assistiam à festa da Epifania ortodoxa na cidade de Gondar (norte) - informaram fontes médicas.

O incidente ocorreu às 8h locais (2h de Brasília) em Gondar, durante a festa etíope da Epifania, "Timkat", considerada Patrimônio Cultural imaterial da Unesco desde 2019.

Dois médicos do Hospital Universitário de Gondar disseram à AFP que o balanço chega a dez mortos, enquanto um primeiro boletim falava em três óbitos.

"Até agora temos dez mortos", disse à AFP um dos médicos, que pediu anonimato. Esse balanço foi confirmado por um segundo profissional.

Mais cedo, o responsável pela segurança de Gondar, Tesfa Mekonnen, tinha confirmado à imprensa uma contagem inicial de apenas três mortos e cerca de 100 feridos, cinco deles em estado grave.

O festival Timkat é um dos eventos mais importantes para os ortodoxos da Etiópia, que representam em torno de 40% da população do país, de cerca de 110 milhões de habitantes.

Ele é comemorado em todo país, mas as cerimônias mais famosas são as de Gondar, antiga capital do império etíope, a cerca de 700 quilômetros da atual capital, Adis Abeba.