Populistas deixam governo na Noruega após repatriação de mulher de extremista

A direita populista anunciou sua saída do governo norueguês de coalizão, nesta segunda-feira (20), em protesto pela repatriação da Síria, na semana passada, da esposa de um "jihadista".

A saída do Partido do Progresso (Frp), uma sigla anti-imigração, priva o governo de direita de sua maioria no Parlamento, mas não levará, necessariamente, à queda desta coalizão liderada pelos conservadores da premiê Erna Solberg.

"O copo está cheio", declarou a líder do Frp e atual ministra das Finanças, Siv Jensen, em uma entrevista coletiva em Olso nesta segunda.

Este anúncio surge após a repatriação, por razões humanitárias, de uma mulher de 29 anos ligada ao Estado Islâmico (EI), assim como de seus dois filhos. Um deles está gravemente doente.

Favorável ao retorno dos menores, o Frp era contrário à volta da mãe. Os outros três partidos da coalizão ignoraram essas objeções e aceitaram, a título excepcional, o regresso dos três membros da família.

A avaliação foi que esta era a única solução possível para salvar o garoto de cinco anos.

Acusada de ter sido membro de duas organizações terroristas, a Frente al-Nusra e o EI, esta norueguesa de origem paquistanesa até agora retida no acampamento de Al-Hol sob controle curdo foi presa ao chegar a Oslo na sexta-feira à noite.

Ela rejeita as acusações e diz ter sido mantida na Síria contra sua vontade.