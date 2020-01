Acordo com China foi 'muito melhor' do que previsto, diz Trump

O presidente Donald Trump elogiou, no domingo (20), o acordo comercial com a China assinado na semana passada por melhorar drasticamente as relações com Pequim.

"Esta é uma conquista incrível para todo nosso país", afirmou Trump no domingo à noite (19), em Austin, no Texas, ao falar na convenção anual da American Farm Bureau Federation, grupo que representa grandes corporações agrícolas.

"Acredito que a China fará todo o possível para mostrar que o acordo que foi assinado é um bom acordo. É muito maior e muito melhor do que pensei que fôssemos conseguir", afirmou.

Ele também se referiu a um novo capítulo nas relações com Pequim.

"É a melhor relação que já tivemos com a China em muitos, muitos anos", declarou. "A China nos respeita agora", acrescentou.

"Não nos respeitavam. Não conseguiam acreditar que estavam levando o que estavam levando", insistiu.

Firmada na quarta-feira passada, a assinatura levou alívio aos mercados financeiros, após um longo período de atrito comercial. Também é uma bênção para Trump, que enfrenta um processo de impeachment em meio a uma dura disputa por sua reeleição.