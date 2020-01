A direita populista anunciou sua saída do governo norueguês de coalizão, nesta segunda-feira (20), em protesto pela repatriação da Síria, na semana passada, da esposa de um "jihadista".

A saída do Partido do Progresso (Frp), uma sigla anti-imigração, priva o atual governo de direita de sua maioria no Parlamento, mas não levará, necessariamente, à queda desta coalizão liderada pelos conservadores da premiê Erna Solberg.