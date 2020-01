Argentina procura nadador desaparecido em competição no mar

Uma ampla operação das forças marítimas da Argentina procurava nesta segunda-feira o nadador que desapareceu neste final de semana em uma competição em águas abertas, informou a Prefeitura Naval.

"Barcos da guarda costeira, botes, jet skis, e até patrulhas em terra procuram o nadador Ezequiel Bermejo, 43 anos, que desapareceu durante a competição", revelou a instituição no Twitter.

Bermejo foi visto pela última vez no sábado, quando nadava o trecho final da Riomar 2020, disputada em 7 km do rio Quequén Grande e outros 3 km no Oceano Atlântico, cerca de 500 km ao sul de Buenos Aires.

"Sem descanso, continuamos buscando o nadador desaparecido em Necochea", destacou a Prefeitura Naval Argentina.

A competição Riomar é disputada há 37 anos, e reúne apenas "nadadores com experiência em rios sinuosos".

Restando apenas 1 km para o final da prova, o caiaque que acompanhava Bermejo quebrou o remo e foi auxiliado por outra embarcação. A partir de então, não localizou mais o nadador, segundo a imprensa local.