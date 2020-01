Mexicano que buscava asilo nos EUA comete suicídio na fronteira

Um emigrante do México que queria solicitar asilo nos Estados Unidos cometeu suicídio ao cortar o pescoço com uma navalha na fronteira entre os dois países no estado mexicano de Tamaulipas, informou nesta quinta-feira (9) a promotoria regional.

De acordo com as autoridades, que não revelaram a identidade do emigrante, a tragédia ocorreu na quarta-feira, na ponte Pharr-Reynosa, a poucos metros da fronteira com os Estados Unidos.

O fato foi registrado dois dias após os Estados Unidos terem anunciado que enviarão à Guatemala alguns mexicanos que buscam asilo.

Esta é uma nova medida entre os rígidos regulamentos de imigração adotados pelo governo do presidente Donald Trump, que busca reduzir a entrada de imigrantes ilegais no território americano.

Na tentativa de detê-los, os Estados Unidos pediram ao governo mexicano que impedisse o trânsito de emigrantes e também ordenaram a expulsão de requerentes de asilo para o México.