Homem dispara contra crianças que jogavam bolas de neve em carros nos EUA

A polícia do estado de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos, informou nesta terça-feira que está procurando um homem que atirou em duas crianças que lançaram bolas de neve em seu carro no fim de semana.

Os menores, uma menina de 12 anos e um menino de 13, foram feridos mas não correm risco de morte, divulgou a polícia de Milwaukee.

As vítimas faziam parte de um grupo de crianças que, na noite de sábado, jogavam bolas de neve em carros que passavam por Milwaukee, uma cidade de aproximadamente meio milhão de pessoas a 145 quilômetros ao norte de Chicago.

"Uma das bolas de neve atingiu um Toyota branco, sem maiores detalhes, e o motorista do carro disparou contra o grupo de crianças, atingindo as duas vítimas", segundo o comunicado.

O departamento de polícia solicitou ajuda para identificar o agressor.