Guaidó convoca três dias de protestos na Venezuela

O líder opositor Juan Guaidó convocou manifestações para esta quinta-feira, sexta e sábado, após renovar nesta terça seu juramento como "presidente interino" da Venezuela como chefe do Parlamento.

"O chamado às ruas (...). Este é o momento de se levantar e agir com força. Vamos nos mobilizar nas ruas nesta quinta, sexta e sábado".

Guaidó também convocou um protesto para a próxima terça-feira, exclamando que "vamos todos juntos à Assembleia Nacional", durante entrevista coletiva concedida em Caracas.

O líder opositor foi empossado nesta terça como presidente do Parlamento, após ser ratificado no último domingo como líder parlamentar com votos da oposição, em sessão que ocorreu sem luz elétrica e à qual militares tentaram impedir sua entrada.