Comunicado do Business Wire :Consumer Technology Association

CES® 2020 abre hoje ao apresentar a próxima geração de inovação que redefinirá as indústrias, criará empregos e solucionará muitos dos desafios da sociedade. Com mais de 4.400 empresas expositoras, incluindo 1.200 "startups", a CES 2020 apresenta as mais recentes tecnologias transformadoras, incluindo o 5G, inteligência artificial, tecnologia de veículos, saúde digital e muito mais. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES 2020 vai até sexta-feira, 10 de janeiro, em Las Vegas, Nevada.

"A inovação exibida nesta semana na CES incorpora a motivação e a paixão que alimentam nossa indústria e favorecem o crescimento econômico em escala global", disse Gary Shapiro, presidente e CEO da CTA. "Todo o ecossistema de tecnologia está aqui na CES 2020, e os produtos e tecnologias lançados nesta semana inspirarão, conectarão e mudarão vidas para melhor."

Embora o andar de exposição da CES abra hoje, a semana inteira de inovação começou no domingo e segunda-feira com o Media Days, a apresentação 2020 Tech Trends to Watch da CTA, o CES Unveiled Las Vegas, a programação de conferências na ARIA e as apresentações anteriores da Samsung e Daimler.

Palestras das apresentações anteriores

O presidente e CEO da Samsung Consumer Electronics, H.S. Kim, fez a primeira palestra da CES 2020. Kim se concentrou na "Age of Experience" (Era da Experiência), uma década de inovação centrada no ser humano, que combina o hardware e o software para criar experiências personalizadas para tornar a vida mais conveniente, agradável e significativa. Ao destacar os últimos avanços da empresa em robótica inteligente, inteligência artificial, 5G e computação de ponta, a Samsung ofereceu um instantâneo do futuro em que estas tecnologias se unirão para oferecer experiências mais ricas e adaptáveis aos consumidores. "Na Age of Experience, precisamos repensar o espaço que temos para acomodar nossos estilos de vida diversificados e em evolução", disse Kim.

Ola Källenius, presidente do conselho de administração da Daimler AG e chefe da Mercedes-Benz, fez um discurso na segunda-feira à noite, onde compartilhou os planos da empresa para um futuro autônomo sustentável. "Quando você chega à CES, você se pergunta "O que vem a seguir", e essa é a pergunta que fazemos há 130 anos", disse Källenius. Durante sua apresentação, o diretor James Cameron se uniu a ele no palco para apresentar o mais recente carro-conceito da Mercedes Benz, o Vision AVTR, uma parceria entre a Mercedes-Benz e a franquia de filmes de Cameron. O carro não tem portas, mas tem 33 "abas biônicas" multidirecionais e móveis, desenvolvidas para parecer com as escamas de um réptil. O Vision AVTR detecta o seu pulso e pode sentir a sua respiração. A Mercedes idealizou o carro-conceito para fundir o passageiro e o automóvel em um "organismo simbiótico".

Apresentação 2020 Tech Trends to Watch

Steve Koenig e Lesley Rohrbaugh, da CTA, apresentaram o 2020 Tech Trends to Watch no domingo e deram uma prévia exclusiva dasVendas e previsões de tecnologia para consumidores nos EUA de janeiro. A popularidade vertiginosa dos serviços de streaming, juntamente com os dispositivos habilitados para conectividade 5G e inteligência artificial (IA), deve impulsionar o crescimento da receita da indústria de tecnologia de consumo dos EUA até um recorde de US$ 422 bilhões em receitas de varejo em 2020 - um crescimento de quase 4% em relação ao ano passado. Para mais informações, visite CTA.tech/SalesandForecasts.

Unveiled Las Vegas

A noite de domingo apresentou um dos maiores eventos CES Unveiled na história da feira, com mais de 220 empresas expositoras, incluindo 98 startups do Eureka Park, o centro de startups da CES 2020. Mais de 1.900 meios de comunicação se reuniram no evento CES Unveiled para uma prévia da inovação que será lançada esta semana na feira, incluindo o Source Hydropanel, que pode extrair água do ar e eletricidade; um tapete de banho inteligente que rastreia o peso, o IMC e a postura; um robô de serviço para pessoas com deficiência; um software de AR/VR, que mostra os resultados antes e depois de atividades físicas e um termômetro inteligente que mede e ajusta a temperatura do forno. Veja todos os destaques aqui.

CES Media Days contou com dois dias de eventos de imprensa de pré-apresentação dos expositores da CES, que incluíram as principais marcas e startups emergentes. Vinte e nove empresas anunciaram produtos, incluindo:

-- AMD - o processador móvel Ryzen 4000 Series, o primeiro processador de notebook de 7 nm do mundo.

-- Bosch - um dispositivo inteligente que cria imagens microscópicas digitais de células e as analisa usando IA.

-- BrainCo - apresentou o modelo final de sua prótese de mão com IA, que funciona com as ondas cerebrais e os sinais musculares de um pessoa que sofreu amputação.

-- Brunswick Corporation - estreou o SLX-R 400e, uma embarcação certificada para iate de 22 passageiros e capaz de atingir velocidades de 65 mph.

-- BYTON - anunciou sua primeira onda de parcerias de conteúdo, incluindo a ViacomCBS, a ser apresentada em sua tela de painel digital de 48 polegadas no M-Byte SUV.

-- Continental Automotive - tela Natural 3D Centerstack, que oferece aos motoristas uma experiência 3D, sem a necessidade de óculos especiais.

-- HDMI - programa de certificação de HDMI de velocidade ultra-alta, que garante suporte para todos os recursos do HDMI 2.1, incluindo 8K.

-- Hisense - a TV LCD XD9G de célula dupla envolve dois módulos de cristal líquido, um sobre o outro, em um único gabinete.

-- Hyundai - apresentou um modelo do S-A1, um "veículo aéreo pessoal" elétrico, capaz de transportar até quatro passageiros.

-- Impossible Foods - apresentou dois novos substitutos da carne à base de plantas, a carne de porco e a linguiça da Impossible.

-- Intel Corporation - anunciou o Tiger Lake, o mais recente chip da família de processadores móveis Intel Core.

-- LG - modelos de TV OLED (LG Signature OLED 8K) e LCD (LG 8K NanoCell), que oferecem uma experiência de visualização UHD "REAL 8K".

-- Living in Digital Times - anunciou vários produtos de estilo de vida, que incluem o berço portátil (moisés) mamaRoo sleep? e o aplicativo Skin360? da NEUTROGENA.

-- Monster - tecnologia Bluetooth MultiLink, que possibilita que vários dispositivos Bluetooth reproduzam áudio em sincronia.

-- Panasonic - a emblemática TV OLED HZ2000, com suporte para o Fimmaker Mode (Modo Cineasta) da UHD Alliance.

-- POW Audio - o Biz é um alto-falante magnético de bolso que oferece teleconferência superior com um microfone de 360°, cancelamento de eco e supressão de ruído.

-- Procter & Gamble - o RollBot da Charmin, um robô conceitual que oferece a você papel higiênico e a nova escova de dentes elétrica conectada da Oral-B, a iO.

-- Qualcomm - estreou a plataforma de condução autônoma Snapdragon Ride.

-- Royole Corporation - apresentou o Mirage Smart Speaker, um alto-falante inteligente habilitado para o Alexa da Amazon, com um tela AMOLED de 8" de toque flexível.

-- Schneider Electronics - lançou a suíte Square D Connected Home para a América do Norte.

-- Sony - apresentou o carro-conceito elétrico VisionS, com 33 sensores diferentes e uma plataforma EV recém-projetada.

-- Taiwan Excellence - apresentou várias inovações de empresas de Taiwan, incluindo as estações de carregamento intuitivas da Noodoe para carros elétricos.

-- TCL Corp - a tecnologia de tela de mini-LED Vidrian oferece maior brilho, contraste mais nítido e desempenho de longa duração.

-- Toyota - apresentou a Woven City, a sua "cidade protótipo do futuro", onde é possível testar veículos autônomos, o design inovador de ruas, a tecnologia residencial inteligente, produtos de robótica e novos produtos de mobilidade.

-- UHD Alliance - anunciou mais dois parceiros de televisão para sua iniciativa Filmmaker Mode (Modo Cineasta): Samsung e Phillips.

-- Valeo - apresentou o seu protótipo de droide de entrega elétrico autônomo, o Valeo eDeliver4U.

-- ZF - sistemas de direção semiautomatizados de nível 2+ para carros de passeio e sistemas de direção totalmente automatizados de nível 4 para veículos comerciais.

CMO Insights - Colocando o "C" no CMO

Parte da trilha CMO Insights, esta sessão da conferência contou com CMOs (diretores de marketing) das principais empresas, que falaram sobre o crescimento, a ruptura e o papel que o marketing deve desempenhar nos negócios. Os palestrantes incluíram Jean Foster, vice-presidente sênior, Marketing e Comunicações, CTA; Jennifer Berman, CMO (diretora de marketing), Insider; Diana O'Brien, diretora de marketing global, Deloitte; e Deborah Wahl, diretora de marketing global da General Motors.

A abertura do andar de exposição também marca o lançamento do Global Tech Challenge (Desafio Tecnológico Global), apresentado pela CES e pelo World Bank Group. O Global Tech Challenge vai se concentrar em três áreas: saúde, barreiras de gênero e tecnologias que permitam que as comunidades sejam mais resilientes diante de desastres e mudanças climáticas.

Visite CES.tech/Live para obter atualizações ao vivo da CES 2020 - incluindo palestras, sessões, anúncios de produtos e cobertura do andar de exposição. Baixe o b-roll (imagem de cobertura) da CES e veja a galeria de imagens de alta resolução aqui. Para notícias de última hora, visite CES.tech.

Confira a página de Palestrantes em destaque para ver alguns dos 1.100 visionários do setor programados para falar na CES 2020.

O aplicativo da CES tem tudo o que você precisa para planejar e navegar na CES 2020. Baixe o CES 2020 App, pesquisando "CES 2020" em sua loja de aplicativos, ou visite CES.tech/CESApp.

Sobre a CES:

CES® é o maior e mais influente evento de tecnologia do mundo - o campo de provas para tecnologias inovadoras e inovadores globais. A CES é onde as maiores marcas do mundo realizam negócios e encontram novos parceiros, e o lugar onde os inovadores mais expressivos entram em cena. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association:

Como a maior associação de comércio tecnológico da América do Norte, a CTA® é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo - desde startups até marcas globais - ajudando a apoiar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® - o maior e mais influente evento de tecnologia do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

PRÓXIMOS EVENTOS

-- CES 2021 De 6 a 9 de janeiro de 2021 - Las Vegas, Nevada

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006091/pt/

Caroline Finnell cfinnell@CTA.tech 703-907-7649

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.