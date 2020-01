Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) e a ANSYS (NASDAQ: ANSS) estão trabalhando em colaboração para oferecer recursos superiores de detecção de riscos para condução assistida e veículos autônomos (Autonomous Vehicle, AV), e possibilitar que montadoras ofereçam veículos com um nível sem precedentes de segurança. Por meio dessa colaboração, a FLIR incluirá um sensor térmico de base totalmente física no inovador simulador de condução da ANSYS para modelar, testar e validar projetos de câmeras térmicas em um mundo virtual ultrarrealista. A nova solução reduzirá o tempo de desenvolvimento de fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturer, OEM) ao otimizar o posicionamento de câmeras térmicas para uso com ferramentas como frenagem automática de emergência (Automatic Emergency Braking, AEB), detecção de pedestres e futuros AVs.

A capacidade de teste em ambientes virtuais complementa os sistemas disponíveis atualmente para clientes e parceiros da FLIR, incluindo o kit de desenvolvimento automotivo (ADK?) da FLIR, equipado com uma câmera térmica FLIR Boson®, o conjunto de dados térmicos de ignição da FLIR e os conjuntos de dados térmicos específicos para regiões e cidades. Os programas de conjuntos de dados térmicos da FLIR foram criados para aprendizagem de máquina no desenvolvimento de sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System, ADAS), sistemas de AEB e AV.

Os sensores de AV e ADAS atuais enfrentam desafios em ambientes de escuridão e sombras, brilho do sol e situações climáticas como a maioria das neblinas. No entanto, câmeras térmicas são capazes de detectar e classificar com eficácia objetos nessas condições. Integrar o sensor térmico da FLIR Systems ao ANSYS® VRXPERIENCE® permite a simulação de milhões de quilômetros em milhares de cenários de condução no período de poucos dias. Além disso, os engenheiros podem simular cenários de difícil reprodução em que sensores térmicos fornecem dados fundamentais, inclusive detectando pedestres em ambientes congestionados e com baixo contraste.

"Ao adicionar as soluções de simulação líderes de mercado da ANSYS ao conjunto existente de ferramentas para testes físicos, engenheiros, montadoras e fornecedores automotivos podem reforçar a segurança de veículos em todos os tipos de condições de direção", afirmou Frank Pennisi, presidente da unidade de negócios industriais da FLIR Systems. "O mercado também pode recriar casos extremos que, apesar de enfrentados todos os dias por condutores, são de difícil replicação em ambientes físicos, abrindo caminho para redes neurais melhores e para o desempenho de recursos de segurança como AEB."

"A FLIR Systems reconhece as limitações de se depender unicamente da coleta de conjuntos de dados de aprendizagem de máquina no mundo físico para fabricar câmeras térmicas veiculares do modo mais seguro e confiável possível para usos automotivos", comentou Eric Bantegnie, vice-presidente e gerente geral da ANSYS. "Agora, com as soluções da ANSYS, a FLIR pode capacitar as montadoras a acelerarem ainda mais a criação e a certificação de sistemas de condução assistida com câmeras térmicas."

Além de conjuntos de dados específicos de cidades, a FLIR possui mais de uma década de experiência no setor automotivo. A FLIR já forneceu mais de 700 mil sensores térmicos como parte de seus sistemas de advertência de visão noturna para as mais diversas montadoras, como a GM, a Audi e a Mercedes-Benz. Além disso, a FLIR anunciou recentemente que seu sensor térmico foi selecionado pela Veoneer, uma fornecedora automotiva de nível um, para seu contrato de produção de AV de nível quatro junto a uma montadora global, cuja execução está programada para 2021.

O veículo de demonstração aprimorado com sensores térmicos da FLIR Systems - juntamente com outros produtos inovadores da empresa - será apresentado no estande 8528 da FLIR durante a Consumer Electronics Show 2020 em Las Vegas, estado norte-americano de Nevada, de 6 a 10 de janeiro.

