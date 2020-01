Chefe da Guarda Revolucionária Iraniana é morto em ataque aéreo no Iraque

Chefe da Guarda Revolucionária do Iraniana é morto no Iraque (foto: Handout / KHAMENEI.IR / AFP ) A TV estatal iraquiana informou, na noite desta quinta-feira (2), que Qassem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária Iraniana e um dos homens mais poderosos do Irã, morreu em um ataque aéreo contra o Aeroporto de Bagdá, três dias após manifestantes pró-Irã tentarem invadir a embaixada americana na capital do Iraque, informaram os serviços de segurança.

"Três foguetes atingiram o Aeroporto Internacional de Bagdá próximo ao terminal de carga, e dois explodiram", matando ao menos oito pessoas, revelaram os funcionários, que pediram para não ser identificados.

De acordo com agências internacionais, o ataque também matou Abu Mahdi al-Muhandis, comandante das Forças de Mobilização Popular do Iraque, milícia apoiada pelo Irã.

As mortes foram confirmadas por diversas fontes dos serviços de segurança iraquianos.

O Iraque tem sido palco, nas últimas semanas, de uma espiral de tensão que ameaça transformar o país em um campo de batalha entre forças apoiadas por Estados Unidos e Irã.

Desde o final de outubro, militares e diplomatas americanos foram alvo de ataques, e na semana passada um funcionário dos EUA morreu em um bombardeio com foguetes.

Washington, que acusa as Forças de Mobilização Popular de estar por trás do ataque à sua embaixada em Bagdá, na terça, havia atacado no domingo posições do grupo na zona de fronteira com a Síria, matando 25 combatentes.

Com informações da AFP