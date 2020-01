Briga em presídio deixa 16 mortos no México

Uma briga em uma prisão em Cieneguillas, no estado mexicano de Zacatecas (centro), deixou 16 mortos e cinco feridos na tarde de terça-feira, informaram nesta quarta (1) autoridades locais.

"Na tarde esta terça foi registrada uma briga no interior do Centro Regional de Reinserção Social (Cerereso) Masculino, que resultou no falecimento de 16 pessoas privadas de sua liberdade, assim como outras cinco feridas", disse a secretaria de segurança pública em um comunicado.

A dependência acrescentou que após os distúrbios, um presidiário teve apreendida uma arma de fogo e outras três armas e várias armas brancas, com que supostamente foram cometidos os homicídios, foram encontradas no presídio.

"As diferentes corporações de segurança realizaram revista e buscas por mais armas para evitar outra ocorrência deste tipo", destacou a secretaria, que garantiu que "até o momento e desde a tarde de terça-feira, a situação no interior do complexo penitenciária está controlada".

Indicou também que as investigações estão em curso e se trabalha para identificar as vítimas.

Em diferentes prisões mexicanas são comuns os motins, assassinatos e fugas, devido à superlotação e à presença do crime organizado nos locais.

No final de outubro, um motim em uma prisão no estado mexicano de Morelos (centro) deixou seis mortos, incluindo um suposto líder do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación. Outras duas pessoas ficaram feridas.