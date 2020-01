Polícia e manifestantes em Hong Kong se enfrentam durante protesto no Ano Novo

Centenas de milhares de pessoas lotaram as ruas de Hong Kong para uma marcha em protesto contra o governo da China, na véspera do Ano Novo Houve forte repressão policial com bombas de gás e jatos de água. Manifestantes mais radicais também foram flagrados em atos de violência. Os confrontos seguiram pela noite, em um distrito comercial densamente povoado.



Pelo menos cinco pessoas foram presas por depredação, fazendo pichações em bancos e caixas eletrônicos, quebrando vidros e atacando coquetéis Motolov. Semáforos foram destruídos, tijolos foram arrancados das calçadas e avenidas ficaram interditadas por barricadas no maior centro financeiro da região semiautônoma.



Bancos e empresas consideradas apoiadoras da China continental têm sido alvos frequentes de grupos radicais de manifestantes.



A polícia usou spray de pimenta, gás lacrimogêneo e um canhão de água para expulsar os manifestantes, embora o governo tenha afirmado que os policiais estavam "empregando a força mínima necessária". "Para salvaguardar o estado de direito e a paz pública, a polícia aplicará a lei", afirmou o comunicado.



Os protestos começaram em junho por causa de uma proposta de lei que permitirá que moradores de Hong Kong sejam extraditados para a China, onde podem enfrentar possíveis torturas e julgamentos injustos. A legislação foi retirada, mas não foi suficiente para conter a onda de protestos contra reformas mais amplas propostas pelo governo chinês para território semiautônomo.