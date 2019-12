Exército interroga militares venezuelanos encontrados em Roraima

O Exército brasileiro interrogou cinco militares venezuelanos localizados na quinta-feira, sem armas, numa reserva indígena em Roraima, informou nesta sexta o Ministério das Relações Exteriores.

Os militares do país vizinho "estavam na região da reserva indígena de São Marcos", um vasto território no norte do estado, perto da fronteira com a Venezuela.

"Eles estavam desarmados e foram levados para Boa Vista, onde estão sendo interrogados", segundo uma declaração conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.

A detenção dos militares venezuelanos ocorre alguns dias após um ataque a um batalhão no sul da Venezuela, no qual um oficial de 21 anos morreu e seis foram presos.

O governo venezuelano de Nicolás Maduro atribuiu o ataque a opositores treinados em "campos paramilitares" na Colômbia e apoiados por autoridades do Brasil e do Peru, informação negada por esses países.

O Brasil integra o grupo de cerca de 50 países que reconhecem o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.