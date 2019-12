AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2019

Europa

ESTRASBURGO (França) - Abre o mercado de Natal de Estrasburgo, um ano depois do violento atentado que deixou 5 mortos - (até 30 de Dezembro)

Oriente Médio e África do Norte

IRAQUE - Protestos contra o governo -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - A líder de Hong Kong, Carrie Lam, encontra vereadores pró-Pequim derrotados -

Esportes

DOHA (Catar) - Final do Mundial de Clubes - 15H30

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO DE 2019

América

Guararema (Brasil) - Lula e Chico Buarque participam de jogo de futebol do MST - 09H30

Europa

ZAGREB (Croácia) - Eleições presidenciais - 05H00

(*) UZBEQUISTÃO - Eleições parlamentares -

Oriente Médio e África do Norte

(+) IRAQUE - Novo prazo para designação de primeiro-ministro -

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Prazo para trabalhadores norte-coreanos no exterior voltarem para casa sob o CSNU 2397 -

(+) HONG KONG (China) - Manifestantes pró-democracia de Hong Kong planejam protesto de solidariedade uigur - 05H30

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - Teleconferência organizada para romper o impasse sobre trocas de prisioneiros entre Kiev e separatistas -

África

(+) MAPUTO (Moçambique) - Resultado final de eleições -

TERÇA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2019

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa de Natal - 18H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Julgamento do clérigo dissidente saudita xeque Salman al-Awda -

Ásia-Pacífico

(*) CHENGDU (China) - Encontro da China - Japão - líderes da Coréia do Sul na presença de Moon Jae-in e Shinzo Abe - (até 25)

QUARTA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - O mundo cristão celebra o Natal -

Europa

BUCARESTE (Romênia) - 30º aniversário da morte de Ceausescu, morto a tiros no levante que encerrou o regime comunista romeno -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Bênção tradicional "Urbi et Orbi" do Papa Francisco no dia de Natal - 09H00

LONDRES (Reino Unido) - Rainha Elizabeth II faz seu tradicional discurso de Natal - 13H00

QUINTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2019

Europa

(+) ANCARA (Turquia) - Tribunal constitucional discute proibição da Wikipedia desde 2017 -

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Primária de liderança no partido Likud do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu -

Ásia-Pacífico

BANDA ACEH (Indonésia) - 15º aniversário de tsunami Asiático -

SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Dados do desemprego - 09H00

(+) PASADENA (Estados Unidos) - NASA divulga missão de exploração Mars 2020 - 14H00

(+) CABUL (Afeganistão) - 40º aniversário da intervenção russa soviética no Afeganistão -