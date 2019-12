Putin considera que processo de impeachment de Trump se baseia em 'invenções'

O processo de impeachment contra Donald Trump no Congresso americano por abuso de poder é baseado em acusações "completamente inventadas", estimou nesta quinta-feira o presidente russo Vladimir Putin.

"Ainda tem que passar pelo Senado, onde os republicanos são a maioria. E é improvável que eles queiram retirar do poder um representante de seu partido com base em acusações totalmente inventadas", disse Putin durante sua coletiva de imprensa anual.

O presidente russo acredita que a crise em Washington é a "continuação das lutas políticas internas" nos Estados Unidos.

"O partido que perdeu as eleições, o Partido Democrata, tenta alcançar seus objetivos usando outros meios e outras ferramentas e acusando Trump de complô com a Rússia. E quando fica claro que não foi o que aconteceu, então inventam a história da pressão contra a Ucrânia", disse Putin.

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira as acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso contra Trump, o que abre o caminho para um julgamento no Senado para sua destituição.

Trump se tornou o terceiro presidente dos Estados Unidos a ser submetido a este tipo de julgamento no Senado, depois de Andrew Jonhson em 1868 e de Bill Clinton em 1998.

São necessários pelo menos 67 votos em 100 no Senado para uma destituição. E os republicanos têm 53 senadores atualmente.