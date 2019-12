Comunicado do Business Wire :Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Nos últimos tempos, tem havido uma demanda crescente para que as empresas em todo o mundo fortaleçam sua conformidade e gerenciamento de riscos. Para ajudar nossos clientes a administrar esses requisitos, o Grupo NTT, representado pela NTT Advanced Technology Corporation (doravante, NTT-AT), pela Everis Spain S.L.U. (doravante, everis), da NTT DATA Corporation, e pela itelligence AG (doravante, itelligence), da NTT DATA Corporation, está anunciando uma solução de gerenciamento de conformidade usando a automação robótica de processos (Robotic Process Automation, RPA). Essa solução agrega e analisa dados de sistemas internos de RH e conformidade no local e baseados em nuvem, apoiando as iniciativas dos clientes para fortalecer a responsabilidade e o controle interno de governança. O Grupo NTT planeja começar a prestar este serviço no segundo trimestre de 2020.

Devido a regulamentações mais rígidas em muitos setores, particularmente no setor financeiro, as empresas enfrentam a ameaça de controles multirregime e elevadas multas por parte das autoridades locais. Devido à complexidade dos requisitos de regulamentação e relatórios, essas instituições enfrentam dificuldades para identificar problemas de conformidade, além de falta de transparência na governança. Isso geralmente leva ao aumento da carga de trabalho manual, do tempo do processo e da documentação devido à complexidade do ambiente de TI.

A solução integrada fornecida pelo Grupo NTT combina a ferramenta de RPA "WinActor ®(*1)" da NTT-AT, a solução SMCR da everis e os recursos de consultoria e integração da itelligence para combinar a redução de operações manuais complexas com a coordenação de dados relacionados com a conformidade e gerenciados em vários sistemas, como Excel(*2) e sistemas existentes.

Essa solução será inicialmente fornecida para gerenciamento de conformidade no "Senior Managers and Certification Regime (SMCR)" no Reino Unido e será expandida para fora do RU em resposta aos regulamentos e para apoiar globalmente o gerenciamento de conformidade e governança dos clientes.

A NTT ajuda seus clientes a acelerar sua transformação digital implementando tecnologias inovadoras, como o WinActor®.

Notas:

Sobre o "WinActor®"O WinActor é uma ferramenta de automação robótica de processos (RPA) desenvolvida usando as tecnologias dos laboratórios de sistemas de serviços da NTT Access Network e foi disponibilizado para comercialização. O WinActor registra e automatiza vários tipos de operações humanas, como aquelas via aplicativo Windows (*2), aplicativo Web e assim por diante. Ele executa automaticamente tarefas repetitivas de rotina e trabalhos de grande volume no lugar de humanos ou em colaboração com estes. Além disso, transformar os trabalhos existentes em um novo estilo de trabalho automático traria um grande valor para os negócios, como eficiência, qualidade e economia, sem modificar nenhum software do sistema existente. O WinActor foi rapidamente introduzido e difundido desde 2017, especialmente nas organizações que buscam a "revolução do estilo de trabalho", independentemente do tipo de setor e tamanho da empresa. Atualmente, em novembro de 2019, mais de 4.200 empresas aderiram ao WinActor. Para saber mais informações, consulte o site https://winactor.biz/.

(*1) "WinActor" é uma marca registrada da NTT Advanced Technology Corporation. (*2) "Excel" e "Windows" são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

