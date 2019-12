Forte aumento de assinantes da Netflix na Ásia e na América Latina

As assinaturas da Netflix cresceram significativamente na Ásia e na América Latina este ano, enquanto a empresa enfrenta uma maior concorrência no mercado da transmissão de televisão online, segundo dados divulgados recentemente.

Em uma apresentação nesta semana, a Netflix ofereceu o primeiro olhar detalhado de suas finanças de várias partes do mundo.

Os números revelam que possuía cerca de 14,5 milhões de assinantes na Ásia e no Pacífico no final de setembro, representando um crescimento de mais de 50% em comparação com os 12 meses anteriores.

Na região que abrange a Europa, o Oriente Médio e a África, a plataforma totaliza cerca de 47 milhões de assinantes, 40% a mais do que no ano anterior e o número mais alto fora da América do Norte.

Com cerca de 29 milhões de assinantes, seu crescimento na América Latina em um ano foi de 22%, afirmou a Netflix em sua apresentação.

Enquanto a América do Norte é o maior mercado da empresa, com 67 milhões de assinaturas, seu crescimento no último ano foi de apenas 6,5%.

A Netflix é a empresa líder no mercado de streaming de televisão, operando em 190 países, mas enfrenta agora a chegada de vários concorrentes, com os novos serviços de streaming on-line da Disney+, Apple, NBCUniversal Comcast e WarnerMedia da AT&T.;