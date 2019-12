Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited and Seattle Genetics, Inc.

Seattle Genetics, Inc. (Nasdaq:SGEN) e Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciaram hoje análises adicionais dos resultados dos ensaios ECHELON-1 e ECHELON-2 de fase 3 da linha de frente do ADCETRIS® (brentuximabe vedotina). Estas análises foram apresentadas no 61o Encontro Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), que ocorre de 7 a 10 de dezembro de 2019 em Orlando, Flórida. O ADCETRIS é um conjugado anticorpo-fármaco (ADC) direcionado para CD30, um marcador definitivo do linfoma de Hodgkin clássico e expresso na superfície de vários tipos de linfomas periféricos de células T (PTCL).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191210006082/pt/

A análise do ECHELON-1 destacou uma atualização de quatro anos do ensaio clínico da fase 3 em uma apresentação do pôster. O ECHELON-1 avalia o ADCETRIS em combinação com AVD (adriamicina [doxorrubicina], vinblastina e dacarbazina) em comparação com ABVD (adriamicina [doxorrubicina], bleomicina, vinblastina e dacarbazina) em pacientes com linfoma de Hodgkin clássico na linha de frente do estágio III ou IV.

Os dados do ensaio clínico ECHELON-2 da fase 3 foram apresentados em uma sessão oral na ASH com foco nos resultados do subconjunto de pacientes submetidos a transplante consolidado de células-tronco. O ECHELON-2 avalia o ADCETRIS em combinação com CHP (ciclofosfamida, doxorrubicina, prednisona) em comparação com CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona) no PTCL de linha de frente expressando CD30.

"Durante décadas, o padrão de atendimento para o tratamento do linfoma de Hodgkin na linha de frente foi a quimioterapia combinada, chamada de ABVD. Infelizmente, cerca de 30% dos pacientes com linfoma de Hodgkin em estágio avançado não respondem ou apresentam recidiva após o tratamento com esta terapia", disse Roger Dansey, bacharel em medicina, diretor médico da Seattle Genetics. "A atualização de quatro anos do ensaio ECHELON-1 continua a apoiar os benefícios robustos e duráveis do tratamento de linha de frente do ADCETRIS + AVD, inclusive nos estágios III e IV da doença, em comparação com o ABVD nos subgrupos, independentemente do status de PET2. Estes dados reforçam o ADCETRIS + AVD como uma opção de tratamento, que deve ser oferecido a todos os pacientes em estágio avançado com diagnóstico de linfoma de Hodgkin."

"Dados atualizados do teste ECHELON-1 e mais informações do ECHELON-2 baseiam-se em nossa compreensão contínua do potencial que o ADCETRIS oferece aos pacientes com linfomas CD30 positivos", disse Phil Rowlands, Ph.D., chefe de Unidade da Área Terapêutica de Oncologia na Takeda. "Fomos especialmente encorajados pelos resultados promissores de quatro anos de acompanhamento do ECHELON-1 sendo apresentados na ASH, já que cerca de um em cada três pacientes com linfoma de Hodgkin avançado não alcança remissão de longo prazo após o tratamento padrão na linha de frente."

O brentuximabe vedotina com quimioterapia para linfoma de Hodgkin clássico (cHL) em estágio 3/4: atualização de quatro anos do estudo ECHELON-1 (resumo No 4026, apresentação em pôster na segunda-feira, 9 de dezembro de 2019)

Conforme relatado anteriormente, o estudo ECHELON-1 alcançou seu estágio final primário com a combinação de ADCETRIS + AVD, resultando em uma melhoria estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão modificada (PFS) em comparação com o braço de controle do ABVD, avaliado pelo mecanismo de revisão independente (IRF; taxa de risco (HR), 0,77; p = 0,035). Uma análise exploratória post-hoc de quatro anos foi realizada para examinar os resultados de PFS, conforme avaliação do investigador na população de 1.334 pacientes com intenção de tratar, incluindo os resultados por status de PET2, idade, estágio e pontuações de prognóstico de risco. Os resultados incluem:

-- A taxa de PFS de quatro anos para pacientes no ramo ADCETRIS + AVD foi de 81,7% em comparação com 75,1% no ramo ABVD, uma diferença de 6,6% (HR, 0,69 [95% CI: 0,542, 0,881]). Isto representa uma redução de 31% no risco de progressão ou morte. O tempo médio de acompanhamento foi de 48,4 meses.

-- Foi observado um benefício da PFS em quatro anos para o ADCETRIS + AVD em todos os pacientes, independentemente do status do PET2, inclusive em pacientes com menos de 60 anos de idade. O resultado negativo do PET2 foi de 86,2% no ramo ADCETRIS + AVD em comparação com 81,0% no ramo ABVD (HR, 0,69), uma diferença de 5,2%. O resultado positivo do PET2 foi de 62,1% no ramo ADCETRIS + AVD em comparação com 47,7% no ramo ABVD (HR, 0,65), uma diferença de 14,4%.

-- Foi observada uma melhoria consistente na PFS entre pacientes tratados com ADCETRIS + AVD em comparação com ABVD na maioria dos subgrupos especificados previamente, incluindo estágio da doença, idade e pontuação de prognóstico. De modo notável, foram observadas melhorias em comparação à ABVD em pacientes com doença em estágio III (HR, 0,595; [IC 95%: 0,386, 0,917]) e estágio IV (HR, 0,745; [95% IC: 0,555, 1,001]).

-- Conforme relatado anteriormente para a análise primária, no ramo ADCETRIS + AVD, eventos de neuropatia periférica foram observados em 67% dos pacientes, em comparação com 43% no ramo ABVD. A atualização de quatro anos mostra que entre os pacientes com neuropatia periférica, 83% no ramo ADCETRIS + AVD e 84% no ramo ABVD relataram resolução ou melhoria completa no último acompanhamento.

Mais de 45 países e regiões aprovaram o ADCETRIS em combinação com o AVD para tratamento de pacientes com linfoma de Hodgkin em estágio III ou IV não tratado anteriormente. O FDA (Food and Drug Administration) dos EUA aprovou o ADCETRIS em combinação com AVD para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin clássico em estágio III ou IV não tratado anteriormente em março de 2018, com base nos resultados do ensaio clínico ECHELON-1 de fase 3, no qual o estágio final primário foi modificado pela PFS. Em fevereiro de 2019, a Comissão Europeia (CE) aprovou o ADCETRIS para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30+ em estágio IV não tratado previamente em combinação com AVD.

Uma análise exploratória do brentuximabe vedotina + CHP (A+CHP) no tratamento de linha de frente de pacientes com linfomas periféricos de células T CD30+ (ECHELON-2): Impacto do transplante consolidado de células-tronco (Resumo No 464, apresentação oral no domingo, 8 de dezembro de 2019)

Como relatado anteriormente, o ensaio ECHELON-2 alcançou o seu estágio final primário com a combinação de ADCETRIS + CHP, resultando em uma melhoria estatisticamente significativa na PFS versus o braço de controle do CHOP, conforme revisão central independente em caráter cego (HR, 0,71; p = 0,0110). Além disto, o benefício geral da sobrevida no braço do ADCETRIS + CHP foi estatisticamente significativo em comparação com o CHOP (HR, 0,66; p = 0,0244). Uma análise exploratória post-hoc avaliou o impacto do transplante consolidado de células-tronco no estudo ECHELON-2 para os pacientes que atingiram remissão completa (RC) tratados com ADCETRIS + CHP. No braço ADCETRIS + CHP, isso incluiu 38 pacientes em RC, que receberam transplante de células-tronco e 76 pacientes em RC que não receberam. Os principais resultados desta análise incluem:

-- A estimativa de PFS favoreceu o uso de transplante de células-tronco (HR, 0,38; [IC95%: 0,18, 0,82]). Após um tempo médio de acompanhamento de 35,9 meses, a taxa de PFS em três anos para 38 pacientes que receberam um transplante de células-tronco foi de 76,1%. Após um tempo médio de acompanhamento de 41,6 meses, a taxa de PFS em três anos para 76 pacientes que não receberam um transplante de células-tronco foi de 53,3%.

-- Conforme relatado anteriormente, o perfil de segurança do ADCETRIS + CHP no ensaio ECHELON-2 foi comparável ao CHOP e consistente com o perfil de segurança estabelecido do ADCETRIS em combinação com a quimioterapia.

Sobre o linfoma de Hodgkin clássico

Linfoma é um termo geral para um grupo de cânceres que têm sua origem no sistema linfático. Há duas categorias principais de linfoma: linfoma de Hodgkin e linfoma não de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin clássico pode ser distinguido de outros tipos de linfoma pela presença de um tipo característico de célula, conhecido como célula de Reed-Sternberg. A célula de Reed-Sternberg expressa CD30.

Segundo a Sociedade Americana contra o Câncer, cerca de 8.110 casos de linfoma de Hodgkin serão diagnosticados nos EUA em 2019 e mil pessoas morrerão da doença. Aproximadamente metade de todos os pacientes com linfoma de Hodgkin recentemente diagnosticados tem doença em estágio III/IV. Conforme a Coalizão Linfoma, mais de 62 mil pessoas no mundo inteiro são diagnosticadas com linfoma de Hodgkin a cada ano e cerca de 25 mil pessoas morrem todos os anos devido a este câncer.

Sobre os linfomas de células T

Há mais de 60 subtipos de linfomas não Hodgkin, que são amplamente divididos em dois grupos principais: linfomas de células B, que se desenvolvem a partir de linfócitos B anormais, e linfomas de células T, que se desenvolvem a partir de linfócitos T anormais. Existem muitas formas diferentes de linfomas de células T, algumas das quais são extremamente raras. Os linfomas de células T podem ser agressivos (crescimento rápido) ou indolentes (crescimento lento). A PTCL é responsável por cerca de 10% dos casos de linfoma não Hodgkin nos EUA e na Europa e pode chegar a 24% em partes da Ásia.

Sobre o ADCETRIS

O ADCETRIS está sendo avaliado amplamente em mais de 70 testes clínicos em linfomas expressando CD30. Estes incluem três ensaios de fase 3 concluídos: ensaio ECHELON-2 em linfomas periféricos de células T da linha de frente, ECHELON-1 em linfoma de Hodgkin não tratado anteriormente e ALCANZA em linfoma cutâneo de células T.

O ADCETRIS é um CAD (conjugado anticorpo-droga) que compreende um anticorpo monoclonal anti-CD30 ligado por ligante clivável por protease ao agente de ruptura dos microtúbulos, o fármaco monometil auristatina E (MMAE), que utiliza a tecnologia patenteada da Seattle Genetics. O CAD emprega um sistema ligante concebido para ser estável na corrente sanguínea e liberar o MMAE ao ingressar em células tumorais que expressam CD30.

A injeção do ADCETRIS por infusão intravenosa recebeu aprovação do FDA para seis indicações em pacientes adultos com: (1) linfoma anaplásico sistêmico de grandes células (sALCL) ou outros linfomas periféricos de células T expressos em CD30 (PTCL), incluindo o linfoma de células T angioimunoblástico e PTCL não especificado de outra forma, em combinação com ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona,(2) linfoma de Hodgkin clássico (cHL) em estágio III ou IV, previamente não tratado, em combinação com doxorrubicina, vinblastina e dacarbazina, (3) linfoma de Hodgkin clássico (cHL) com alto risco de recidiva ou progressão como consolidação pós-transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas (auto-HSCT, ou TCTH em português),(4) linfoma de Hodgkin clássico (cHL) após insucesso do transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas (auto-HSCT) ou após insucesso de pelo menos dois regimes anteriores de quimioterapia com agentes múltiplos em pacientes que não são candidatos ao auto-HSCT, (5) linfoma sistêmico de células grandes anaplásicas (sALCL) após insucesso de pelo menos um regime anterior de quimioterapia com agentes múltiplos e (6) linfoma cutâneo primário anaplásico de grandes células (pcALCL) ou micose fungoide (MF) expressando CD30 e que receberam terapia sistêmica prévia.

A Health Canada concedeu a aprovação do ADCETRIS com condições em 2013 para pacientes com (1) HL após falha do transplante autólogo de células-tronco (ASCT) ou após falha de pelo menos dois regimes quimioterápicos de multiagentes em pacientes que não são candidatos ao ASCT e (2) sALCL após falha de pelo menos um regime de quimioterapia de multiagentes. A aprovação não condicional foi concedida para (3) tratamento de consolidação pós-ASCT de pacientes com HL com aumento do risco de recaída ou progressão em 2017, (4) pacientes adultos com pcALCL ou MF expressando CD30 que receberam terapia sistêmica prévia em 2018, (5) para pacientes previamente não tratados com HL de estágio IV em combinação com doxorrubicina, vinblastina e dacarbazina em 2019 e (6) para pacientes adultos não tratados anteriormente com sALCL, linfoma de células T periférico - não especificado de outro modo (PTCL-NOS) ou linfoma de células T angioimunoblástico (AITL), cujos tumores expressam CD30, em combinação com ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona em 2019.

O ADCETRIS recebeu uma autorização condicional de comercialização da Comissão Europeia em outubro de 2012. As indicações aprovadas na Europa são: (1) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30 positivo ou reincidente ou refratário após ASCT, ou após pelo menos duas terapias anteriores quando o ASCT ou quimioterapia de multiagentes não é uma opção de tratamento, (2) para o tratamento de pacientes adultos com sALCL reincidente ou refratário, (3) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30 positivo com aumento do risco de recaída ou progressão após ASCT, (4) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma cutâneo de células T CD30 positivo (CTCL) após pelo menos uma terapia sistêmica anterior e (5) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin de estágio IV e CD30 positivo previamente não tratados em combinação com AVD (Adriamycin®, vinblastina e dacarbazina).

O ADCETRIS recebeu autorização de comercialização pelas autoridades reguladoras em 73 países para linfoma de Hodgkin reincidente ou refratário e sALCL. Consulte a seleção de informações importantes sobre segurança, incluindo advertências na caixa, abaixo.

A Seattle Genetics e a Takeda estão desenvolvendo o ADCETRIS de forma conjunta. Sob os termos do acordo de colaboração, a Seattle Genetics possui o direito de comercialização do produto nos EUA e Canadá, e a Takeda possui o direito de comercialização do ADCETRIS no resto do mundo. A Seattle Genetics e a Takeda estão financiando conjuntamente os custos de desenvolvimento do ADCETRIS na base de 50:50, exceto no Japão, onde a Takeda é a única responsável pelos custos de desenvolvimento.

Sobre a Seattle Genetics

A Seattle Genetics, Inc. é uma empresa mundial emergente de biotecnologia, com vários produtos, que desenvolve e comercializa terapias transformadoras direcionadas ao câncer para fazer uma diferença significativa na vida das pessoas. O ADCETRIS® (brentuximabe vedotina) utiliza a tecnologia do conjugado anticorpo-medicamento (ADC) líder no setor e que é atualmente aprovado para o tratamento de múltiplos linfomas expressando CD30. Além do ADCETRIS, a empresa possui uma linha de produtos em estágio final, incluindo o enfortumabe vedotina para câncer urotelial metastático, atualmente em revisão para aprovação pelo FDA, e o tisotumabe vedotina em ensaios clínicos para câncer cervical metastático, que utilizam nossa tecnologia ADC própria. Além disto, o tucatinibe, um inibidor de tirosina quinase de moléculas pequenas, está em estágio final de desenvolvimento para câncer de mama metastático positivo para HER2 e em desenvolvimento clínico para câncer colorretal metastático. Também estamos tirando vantagem de nossa experiência em anticorpos potencializadores para criar um portfólio de agentes imuno-oncológicos próprios em ensaios clínicos direcionados a malignidades hematológicas e tumores sólidos. A empresa está sediada em Bothell, Washington, e possui um escritório europeu na Suíça. Para obter mais informações sobre a nossa robusta linha de produtos, acesse www.seattlegenetics.com e siga a @SeattleGenetics no Twitter.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é uma importante empresa biofarmacêutica global com base em valores, orientada para pesquisa e desenvolvimento (P&D;) e com sede no Japão, com o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais promissor para pacientes, convertendo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra os seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras, neurociência e gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos orientados para P&D; em terapias e vacinas derivadas de plasma. O nosso foco está no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores, que contribuem para fazer diferença na vida das pessoas, avançando a fronteira de novas opções de tratamento e tirando proveito de nossa aprimorada capacidade e mecanismo colaborativos de P&D; para criar um pipeline robusto e diversificado de modalidades. Os funcionários da Takeda têm o compromisso de aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e de trabalhar com os nossos parceiros em cuidados de saúde em aproximadamente 80 países e regiões.

Para mais informação, acesse https://www.takeda.com

ADCETRIS (brentuximabe vedotina) Informações Importantes de Segurança (EUA)

ADVERTÊNCIAS NA CAIXA

LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA (LMP): a infecção pelo vírus JC resultando em LMP e morte pode ocorrer em pacientes tratados com ADCETRIS.

Contraindicação

ADCETRIS concomitante com bleomicina devido à toxicidade pulmonar (por exemplo, infiltração intersticial e/ou inflamação).

Avisos e precauções

-- Neuropatia periférica (NP): ADCETRIS causa NP predominantemente sensorial. Casos de NP motora também foram relatados. A NP induzida pelo ADCETRIS é cumulativa. Monitore os sintomas como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Estabeleça modificações de dosagem de acordo.

-- Anafilaxia e reações à infusão: reações relacionadas à infusão (RRI), incluindo anafilaxia, ocorreram com o uso do ADCETRIS. Monitore os pacientes durante a infusão. Se ocorrer uma RRI, interrompa a infusão e estabeleça a supervisão médica apropriada. Se ocorrer a anafilaxia, suspenda, de modo permanente e imediato, a infusão e administre a terapia médica apropriada. Medique previamente pacientes com RRI anterior, antes das infusões subsequentes. A medicação prévia pode incluir acetaminofeno, um anti-histamínico e um corticosteroide.

-- Toxicidades hematológicas: foram relatados casos de neutropenia febril fatal ou grave com o ADCETRIS. Neutropenia prolongada (? 1 semana) grave e trombocitopenia ou anemia de grau 3 ou 4 podem ocorrer com o ADCETRIS. Administrar profilaxia primária com G-CSF começando com o Ciclo 1 para pacientes que recebem ADCETRIS combinado com quimioterapia para linfoma de Hodgkin clássico (cHL) de fase III/IV não tratado anteriormente ou linfoma periférico de células T (PTCL) não tratado anteriormente. Monitore a contagem sanguínea completa, antes de cada dose do ADCETRIS. Considere monitorar com maior frequência pacientes com neutropenia de grau 3 ou 4. Monitore pacientes para ver se há febre. Se a neutropenia de grau 3 ou 4 se desenvolver, considere adiar, reduzir ou suspender as doses ou a profilaxia G-CSF com doses subsequentes.

-- Infecções graves e oportunistas: infecções como pneumonia, bacteremia e sepse ou choque séptico (incluindo resultados fatais), foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. Monitore de perto os pacientes durante o tratamento para ver se há infecções por bactérias, fungos ou vírus.

-- Síndrome da lise tumoral: monitore de perto os pacientes com tumor de proliferação rápida e alta carga tumoral.

-- Aumento de toxicidade na presença de insuficiência renal grave: a frequência de reações adversas de grau ? 3 e óbitos foi maior em pacientes com insuficiência renal grave em comparação com pacientes com função renal normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência renal grave.

-- Aumento da toxicidade na presença de insuficiência hepática moderada ou grave: a frequência de reações adversas de grau ? 3 e óbitos foi maior em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave em comparação com pacientes com função hepática normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave.

-- Toxicidade hepática: casos graves e fatais ocorreram em pacientes tratados com o ADCETRIS. Os casos foram consistentes com lesão hepatocelular, incluindo elevações de transaminases e/ou bilirrubina, e ocorreram após a primeira dose de ADCETRIS ou reexposição. Doença hepática existente previamente, enzimas hepáticas da linha de base elevadas e medicamentos concomitantes podem aumentar o risco. Monitore as enzimas hepáticas e a bilirrubina. Pacientes com nova, piora ou recorrência de toxicidade hepática podem necessitar de um adiamento, mudança de dosagem ou suspensão do ADCETRIS.

-- Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP): casos fatais de infecção pelo vírus JC resultando em LMP foram relatados em pacientes tratados com ADCETRIS. O surgimento dos primeiros sintomas ocorreu em vários momentos desde o início da terapia com o ADCETRIS, com alguns casos ocorrendo dentro de 3 meses após a exposição inicial. Além da terapia com ADCETRIS, outros possíveis fatores contribuintes incluem terapias anteriores e doenças subjacentes, que podem causar imunossupressão. Considere o diagnóstico de LMP em pacientes com novos sinais e sintomas de anomalias do sistema nervoso central. Mantenha o uso do ADCETRIS, se houver suspeita de LMP, e descontinue o ADCETRIS, se a LMP for confirmada.

-- Toxicidade pulmonar: foram relatados eventos fatais e graves de toxicidade pulmonar não infecciosa, incluindo pneumonia, doença pulmonar intersticial e síndrome do desconforto respiratório agudo. Monitore pacientes quanto a sinais e sintomas, incluindo tosse e dispneia. No caso de sintomas pulmonares novos ou agravados, mantenha a dosagem de ADCETRIS durante a avaliação e até a melhoria sintomática.

-- Reações dermatológicas sérias: casos fatais e graves de síndrome de Stevens-Johnson (SJS) e necrólise epidérmica tóxica (NET) foram relatados com o ADCETRIS. Se ocorrer SJS ou NET, suspenda o ADCETRIS e administre a terapia médica apropriada.

-- Complicações gastrointestinais (GI): foram relatados casos fatais e graves de pancreatite aguda. Outras complicações gastrointestinais fatais e graves incluem perfuração, hemorragia, erosão, úlcera, obstrução intestinal, enterocolite, colite neutropênica e íleo. Linfoma com envolvimento gastrointestinal existente previamente pode aumentar o risco de perfuração. No caso de sintomas gastrointestinais novos ou agravados, incluindo dor abdominal intensa, faça uma avaliação imediata por diagnóstico e trate adequadamente.

-- Hiperglicemia: casos graves, como hiperglicemia de início recente, exacerbação de

diabetes mellitus e cetoacidose existente previamente (incluindo resultados fatais) foram relatados com o ADCETRIS. A hiperglicemia ocorreu com mais frequência em pacientes com alto índice de massa corporal ou diabetes. Monitore a glicose sérica e, se houver hiperglicemia, administre medicamentos anti-hiperglicêmicos, conforme indicado clinicamente.

-- Toxicidade do embrião e fetal: com base no mecanismo de ação e em estudos com animais, o ADCETRIS pode causar danos fetais. Aconselhe as mulheres com potencial reprodutivo sobre o risco potencial ao feto e evite a gravidez durante o tratamento com ADCETRIS e por pelo menos 6 meses após a dosagem final do ADCETRIS.

Reações adversas mais comuns (? 20% em qualquer estudo):neuropatia periférica, fadiga, náusea, diarreia, neutropenia, infecção do trato respiratório superior, pirexia, constipação, vômitos, alopecia, diminuição de peso, dor abdominal, anemia, estomatite, linfopenia e mucosite.

Interações medicamentosas

O uso concomitante de inibidores ou indutores fortes do CYP3A4 tem o potencial de afetar a exposição à monometil auristatina E (MMAE).

Uso em populações específicas

Insuficiência hepática moderada ou grave ou insuficiência renal grave: a exposição à MMAE e as reações adversas aumentam. Evite o uso.

Aconselhe os homens com parceiras sexuais femininas com potencial reprodutivo a usar métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento com ADCETRIS e por pelo menos 6 meses após a dosagem final de ADCETRIS.

Aconselhe as pacientes a relatarem a gravidez imediatamente e evitarem a amamentação enquanto estiverem recebendo ADCETRIS.

Consulte as informações completas de prescrição, incluindo ADVERTÊNCIAS NA CAIXA, sobre o ADCETRISaqui.

ADCETRIS (brentuximabe vedotina) Informações importantes de segurança (União Europeia)

Consulte o Resumo das Características do Produto (SmPC) antes de prescrever.

CONTRAINDICAÇÕES

O ADCETRIS é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao brentuximabe vedotina e seus excipientes. Além disto, o uso combinado do ADCETRIS com bleomicina causa toxicidade pulmonar.

ADVDERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP): a reativação do vírus John Cunningham (JCV), resultando em leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP) e morte, pode ocorrer em pacientes tratados com ADCETRIS. Foi relatado PML em pacientes que receberam ADCETRIS, após receber vários regimes quimioterápicos anteriores. A PML é uma doença desmielinizante rara do sistema nervoso central que resulta da reativação do JCV latente e geralmente é fatal.

Monitore de perto pacientes quanto a sinais ou sintomas neurológicos, cognitivos ou comportamentais novos ou agravantes, que podem sugerir LMP. A avaliação sugerida da LMP inclui consulta neurológica, ressonância magnética do cérebro com gadolínio e análise do líquido cefalorraquidiano quanto ao DNA do JCV por reação em cadeia da polimerase ou uma biópsia cerebral com evidência de JCV. Um JCV PCR negativo não exclui LMP. Acompanhamento e avaliação adicionais podem ser necessários, se não for possível estabelecer um diagnóstico alternativo. Mantenha a dosagem para qualquer caso suspeito de LMP e descontinue permanentemente o ADCETRIS se for confirmado um diagnóstico de LMP.

Fique alerta com relação aos sintomas de LMP que o paciente pode não perceber (por exemplo, sintomas cognitivos, neurológicos ou psiquiátricos).

Pancreatite:pancreatite aguda foi observada em pacientes tratados com ADCETRIS. Resultados fatais foram relatados. Monitore de perto os pacientes quanto a dores abdominais novas ou agravadas, que podem sugerir pancreatite aguda. A avaliação do paciente pode incluir um exame físico, avaliação laboratorial da amilase e lipase sérica e imagem abdominal, como ultrassom e outras medidas de diagnóstico apropriadas. Mantenha o ADCETRIS para qualquer caso suspeito de pancreatite aguda. O ADCETRIS deve ser suspenso se for confirmado um diagnóstico de pancreatite aguda.

Toxicidade pulmonar:foram relatados casos de toxicidade pulmonar, alguns com resultados fatais, incluindo pneumonia, doença pulmonar intersticial e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), em pacientes recebendo ADCETRIS. Embora não tenha sido estabelecida uma associação causal com o ADCETRIS, o risco de toxicidade pulmonar não pode ser descartado. Avalie e trate prontamente os sintomas pulmonares novos ou agravados (por exemplo, tosse, dispneia) adequadamente. Considere manter a dosagem durante a avaliação e até melhoria sintomática.

Infecções graves e oportunistas:infecções graves, como pneumonia, bacteremia estafilocócica, sepse/choque séptico (incluindo resultados fatais) e herpes zoster, além de infecções oportunistas como a pneumonia Pneumociste jirovecie a candidíase oral foram relatadas em pacientes tratados com ADCETRIS. Monitore com cuidado os pacientes durante o tratamento quanto ao surgimento de possíveis infecções graves e oportunistas.

Reações relacionadas à infusão (RRI): RRI imediata e tardia, assim como anafilaxia, foram relatadas com o ADCETRIS. Monitore cuidadosamente os pacientes durante e após uma infusão. Se ocorrer anafilaxia, suspenda de modo imediato e permanente a administração do ADCETRIS e administre a terapia médica apropriada. Se ocorrer uma RRI, interrompa a infusão e institua o tratamento médico apropriado. A infusão pode ser reiniciada em uma taxa mais lenta, após a resolução dos sintomas. Pacientes que sofreram uma RRI anterior devem ser medicados previamente para infusões subsequentes. As RRIs são mais frequentes e mais graves em pacientes com anticorpos ao ADCETRIS.

Síndrome de lise tumoral (SLT): SLT foi relatada com o ADCETRIS. Pacientes com tumor de proliferação rápida e alta carga tumoral estão em risco de SLT. Monitore estes pacientes de perto e administre segundo as melhores práticas médicas.

Neuropatia periférica (NP): o tratamento com ADCETRIS pode causar NP, tanto sensorial quanto motora. A NP induzida pelo ADCETRIS é geralmente um efeito da exposição cumulativa ao ADCETRIS, sendo reversível na maioria dos casos. Monitore pacientes quanto a sintomas de neuropatia, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Pacientes com NP nova ou agravada podem exigir um atraso e uma redução da dosagem ou suspensão do ADCETRIS.

Toxicidades hematológicas: anemia de grau 3 ou 4, trombocitopenia e neutropenia de grau 3 prolongado (igual ou superior a uma semana) ou grau 4 podem ocorrer com o ADCETRIS. Monitore a contagem sanguínea completa antes da administração de cada dosagem.

Neutropenia febril: neutropenia febril tem sido relatada com ADCETRIS. Deve-se monitorar contagens completas de sangue, antes da administração de cada dose do tratamento. Os pacientes devem ser monitorados de perto quanto à febre e tratados de acordo com as melhores práticas médicas, se a neutropenia febril se desenvolver.

Quando o ADCETRIS for administrado em associação com AVD, recomenda-se a profilaxia primária com G-CSF a todos os pacientes, começando com a primeira dose.

Síndrome de Stevens-Johnson (SJS): SJS e necrólise epidérmica tóxica (NET) foram relatadas com o ADCETRIS. Resultados fatais foram relatados. Interrompa o tratamento com ADCETRIS, se ocorrer SJS ou NET e administre a terapia médica apropriada.

Complicações gastrointestinais (GI): complicações GI, algumas com consequências fatais, incluindo obstrução intestinal, nó no intestino, enterocolite, colite neutropênica, erosão, úlcera, perfuração e hemorragia, foram relatadas com ADCETRIS. Avalie e trate os pacientes prontamente, se houver novos ou piora dos sintomas de GI.

Toxicidade hepática:elevações nos níveis de alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) foram relatadas com ADCETRIS. Casos graves de toxicidade hepática, incluindo resultados fatais, também ocorreram. Doença hepática pré-existente, comorbidades e medicações concomitantes também podem aumentar o risco. Teste a função hepática antes do início do tratamento e monitore rotineiramente durante o tratamento. Pacientes que apresentam toxicidade hepática podem exigir um adiamento, modificação ou suspensão da dose do ADCETRIS.

Hiperglicemia: hiperglicemia foi relatada durante ensaios em pacientes com um elevado índice de massa corporal (IMC), com ou sem um histórico de diabete mellitus. Monitore de perto a glicose sérica em pacientes que apresentam casos de hiperglicemia. O tratamento contra a diabete deve ser administrado, conforme apropriado.

Insuficiência renal e hepática:existe uma experiência limitada em pacientes com insuficiência renal ou hepática. Os dados disponíveis indicam que a eliminação de MMAE pode ser afetada por insuficiência renal grave, insuficiência hepática e por baixas concentrações de albumina sérica.

CD30+ CTCL: a extensão do efeito do tratamento em subtipos de linfoma cutâneo de células T CD30+ (CTCL CD30+), além da micose fungoide (MF) e linfoma cutâneo primário de grandes células T anaplásicas (pcALCL), não é clara devido à falta de evidência de alto nível. Em dois estudos de fase II de braço único do ADCETRIS, a atividade da doença foi mostrada nos subtipos de síndrome de Sézary (SS), papulose linfomatoide (PL) e histologia CTCL mista. Estes dados sugerem que a eficácia e a segurança podem ser extrapoladas para outros subtipos de CTCL CD30+. Considere cuidadosamente o benefício-risco por paciente e tenha cuidado em outros tipos de pacientes com CTCL CD30+.

Conteúdo de sódio em excipientes: este medicamento contém 13,2 mg de sódio por frasco, equivalente a 0,7% da ingestão diária máxima recomendada pela OMS de 2 g de sódio para um adulto.

INTERAÇÕES

Pacientes que estão recebendo um forte inibidor da CYP3A4 e gp-P, concomitantemente com o ADCETRIS, podem ter um aumento no risco de neutropenia. Se houver desenvolvimento de neutropenia, consulte as recomendações de dosagem para neutropenia (consulte a seção 4.2 do RCM). A administração concomitante de ADCETRIS com um indutor do CYP3A4 não alterou a exposição plasmática do ADCETRIS, mas pareceu reduzir as concentrações de plasma dos metabólitos de MMAE que poderão ser analisados. Não é esperado que o ADCETRIS altere a exposição a medicamentos que são metabolizados pelas enzimas CYP3A4.

GRAVIDEZ: aconselhe mulheres em idade fértil quanto ao uso de dois métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento com o ADCETRIS e até 6 meses após o tratamento. Não há dados do uso do ADCETRIS em mulheres grávidas, embora estudos em animais tenham indicado toxicidade reprodutiva. O ADCETRIS não deve ser utilizado durante a gravidez, a menos que o benefício para a mãe supere os riscos potenciais ao feto.

LACTAÇÃO (amamentação): não há dados relacionados a se o ADCETRIS ou os seus metabolitos são expelidos no leite humano; por isso, não se deve excluir o risco para recém-nascidos/lactantes. Com o risco potencial, deve-se tomar uma decisão sobre suspender a amamentação ou suspender/evitar a terapia com o ADCETRIS.

FERTILIDADE: em estudos não clínicos, o tratamento com ADCETRIS resultou em toxicidade testicular e pode alterar a fertilidade masculina. Aconselhe os homens em tratamento com ADCETRIS a não terem filhos durante o tratamento e por até 6 meses após a última dosagem.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir e utilizar máquinas: o ADCETRIS pode ter uma influência moderada na capacidade de dirigir e usar máquinas.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Monoterapia: as reações adversas mais frequentes (?10%) foram infecções, neuropatia sensorial periférica, náusea, fadiga, diarreia, pirexia, infecção do trato respiratório superior, neutropenia, erupção cutânea, tosse, vômitos, artralgia, neuropatia motora periférica, reações relacionadas à infusão, prurido, constipação, dispneia, perda de peso, mialgia e dor abdominal. Reações adversas graves relacionadas ao medicamento ocorreram em 12% dos pacientes. A frequência de reações adversas graves exclusivas do medicamento foi ?1%. Eventos adversos levaram à interrupção do tratamento em 24% dos pacientes.

Terapia combinada: no estudo do ADCETRIS como terapia combinada com AVD em 662 doentes com linfoma de Hodgkin avançado não tratado anteriormente, as reações adversas mais comuns(? 10%) foram: neutropenia, náusea, constipação, vômito, fadiga, neuropatia sensorial periférica, diarreia, pirexia, alopecia, neuropatia motora periférica, perda de peso, dor abdominal, anemia, estomatite, neutropenia febril, dor óssea, insônia, diminuição do apetite, tosse, dor de cabeça, artralgia, dor nas costas, dispneia, mialgia, infecção do trato respiratório superior e aumento de alanina aminotransferase. Reações adversas graves ocorreram em 36% dos pacientes. As reações adversas graves que ocorreram em ? 3% dos pacientes incluíram neutropenia febril (17%), pirexia (6%) e neutropenia (3%). Eventos adversos levaram à interrupção do tratamento em 13% dos pacientes.

Declarações prospectivas da Seattle Genetics

Certas declarações feitas neste comunicado à imprensa são prospectivas, como aquelas, entre outras, referentes ao potencial terapêutico do ADCETRIS para pacientes com linfoma de Hodgkin clássico de estágio III ou IV não tratado anteriormente e pacientes com linfoma anaplásico sistêmico de grandes células (sALCL) não tratado anteriormente ou outros linfomas periféricos de células T expressando CD30 (PTCL). Os resultados ou desenvolvimentos reais podem diferir materialmente daqueles projetados ou implícitos nestas declarações prospectivas, devido a fatores como o uso e adoção do regime de tratamento aprovado pela prescrição de médicos, condições competitivas, incluindo a disponibilidade de regimes de tratamento alternativos, a disponibilidade e extensão de reembolso, o risco de eventos adversos e ação regulatória adversa. Mais informações sobre os riscos e incertezas enfrentadas pela Seattle Genetics estão contidas no título "Fatores de risco", incluídas no relatório trimestral da empresa no Formulário 10-Q para o trimestre concluído em 30 de setembro de 2019 e registrado na Comissão de Valores Mobiliários. A Seattle Genetics se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

Aviso importante da Takeda

Para os fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa este documento, qualquer apresentação oral, qualquer sessão de perguntas e respostas e qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") em relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo instruções orais e perguntas e respostas relacionadas a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, caso contrário, aquisição, assinatura, troca, venda ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público através deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita nos Estados Unidos, exceto nos termos do registro no âmbito da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, ou uma isenção da mesma. Este comunicado à imprensa está sendo fornecido (juntamente com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de que seja utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é usado algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e às suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras "nós", "nos" e "nosso" também são usadas para fazer referência às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são usadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa ou empresas em particular.

Declarações prospectivas da Takeda

Este comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões relacionadas aos negócios futuros, posição futura e resultados de operações da Takeda, que incluem estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas frequentemente incluem palavras como "metas", "planos", "crenças", "esperanças", "continua", "espera", "almeja", "pretende", "pretende", "garante", "irá", "pode", "deverá", "iria", "poderia" "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes, ou o seu antônimo. As declarações prospectivas contidas neste documento são baseadas em estimativas e suposições da Takeda apenas na data deste documento. Essas declarações prospectivas não representam nenhuma garantia da Takeda ou de seu gerenciamento de desempenho futuro, e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo, mas não se limitando a: as circunstâncias econômicas que envolvem os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e a sua época; flutuações nas taxas de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre esses e outros fatores que podem afetar os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda, consulte o "Item 3. Informações importantes-D. Fatores de risco" no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F e outros relatórios da Takeda registrados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponível no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. Resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As pessoas que recebem este comunicado à imprensa não devem confiar indevidamente em nenhuma declaração prospectiva. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos nem são uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191210006082/pt/

Seattle Genetics: Mídia Monique Greer (425) 527-4641 mgreer@seagen.com

Investidores Peggy Pinkston (425) 527-4160 ppinkston@seagen.com

Takeda: Mídia japonesa Kazumi Kobayashi kazumi.kobayashi@takeda.com +81 (0) 3-3278-2095

Mídia fora do Japão Sara Noonan sara.noonan@takeda.com +1-617-551-3683

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.