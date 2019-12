Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE:SLB) anunciou hoje que Simon Ayat, vice-presidente executivo e diretor financeiro, deixará o cargo a partir de 22 de janeiro de 2020. O Sr. Ayat, que entrou na empresa em 1982, continuará na Schlumberger como consultor estratégico sênior do diretor executivo da Empresa durante dois anos.

Olivier Le Peuch, diretor executivo da empresa comentou, "Em nome da empresa e de seu conselho de administração, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e parabenizar Simon por sua carreira singular e contribuições fundamentais como diretor financeiro nos últimos 12 anos, e estou ansioso por seu trabalho de consultoria e suporte".

Simon Ayat será substituído por Stephane Biguet como vice-presidente executivo e diretor financeiro da empresa. Em sua carreira de 24 anos na Schlumberger, Biguet ocupou cargos seniores nos departamentos financeiro, operações de campo e na área administrativa. Antes de sua atividade atual, ele ocupava o cargo de vice-presidente financeiro da Schlumberger Limited.

Olivier Le Peuch declarou, "Stephane apresenta conhecimentos profundos da área financeira, desenvolveu um relacionamento próximo com a equipe de liderança executiva e contribuiu decisivamente com a nova estratégia de desempenho, liderando em particular o programa de administração de capital."

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 105.000 pessoas que representam mais de 140 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,82 bilhões em 2018. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

Simon Farrant - vice-presidente de Relações com Investidores da Schlumberger Limited Joy V. Domingo - diretor de Relações com Investidores da Schlumberger Limited Comercial: +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com Joao Felix - diretor de Comunicação Corporativa, Schlumberger Limited Comercial: +1 (713) 375-3535 communication@slb.com

