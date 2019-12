Petroleira saudita Aramco obtém US$ 25,6 bi em IPO

A petroleira estatal saudita Aramco lançou, nesta quinta-feira (5), sua oferta pública inicial (IPO) de ações e obteve 25,6 bilhões de dólares - disseram duas fontes à AFP.

As ações da Aramco serão cotadas na Bolsa de Riade com um preço inicial de 32 riales (US$ 8,53), elevando o valor da companhia para cerca de 1,7 trilhão de dólares. Com isso, a petroleira se tornará a mais valiosa do mundo, acrescentaram as mesmas fontes.

A quantia obtida pela Aramco supera os 25 bilhões de dólares acumulados pelo grupo de comércio eletrônico chinês Alibaba, quando entrou em Wall Street em 2014.