Desafiador, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira que sairá vitorioso do processo de impeachment movido pela oposição democrata no Congresso, depois que a presidente da Câmara de Representantes autorizou o julgamento político do chefe de Estado.

"O bom é que os republicanos NUNCA estiveram tão unidos. Venceremos!", tuitou Trump, cujo partido Republicano controla o Senado, que eventualmente seria responsável por removê-lo do cargo.