Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, fornecerá seu hub e gerenciamento de assinatura da Smart Connect para laptops e PCs habilitados para eSIM a clientes corporativos.

A plataforma Smart Connect da IDEMIA será usada pela KDDI para sua tecnologia de gerenciamento de eSIM a fim de fornecer conectividade celular aos usuários corporativos japoneses. Isso permitirá que os funcionários em campo estejam on-line a qualquer hora e em qualquer lugar, sem esperar pela conectividade Wi-Fi ou ter de administrar cartões SIM físicos.

Os clientes corporativos japoneses da KDDI farão com que seus funcionários desfrutem de conectividade celular segura e confiável em seus dispositivos Windows 10 habilitados para eSIM. Graças ao Smart Connect Hub da IDEMIA, os administradores de TI da empresa poderão ativar, provisionar e gerenciar facilmente a conectividade eSIM de maneira remota por meio da plataforma existente de gerenciamento unificado de terminais (UEM).

O Smart Connect Hub da IDEMIA foi selecionado pela KDDI por sua capacidade de oferecer suporte rápido a novos dispositivos eSIM, evitando modificações em seu B/OSS existente. A IDEMIA continuará trabalhando em conjunto com a KDDI para manter um forte relacionamento comercial e, juntos, se tornarem líderes em conectividade eSIM.

"Em um momento de intensas necessidades de conectividade, estamos prontos para oferecer a nossos clientes a possibilidade de oferecer suporte a qualquer caso de uso do eSIM. As soluções inovadoras e exclusivas da IDEMIA nos permitem fornecer a melhor tecnologia do mercado para a KDDI", disse Emir Aboulhosn, vice-presidente de Domínio de Conectividade na Unidade de Negócios Digitais da IDEMIA.

"Estamos muito satisfeitos por acompanhar nosso cliente KDDI em sua missão de proporcionar mais flexibilidade aos clientes corporativos japoneses que viajam ao redor do mundo e multiplicar a conectividade", acrescentou Nobuyoshi Nezu, diretor representante do escritório da IDEMIA no Japão.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

