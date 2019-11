Atentado na Colômbia mata três policiais

Três policiais morreram e outros sete ficaram feridos nesta sexta-feira em um atentado com bujões da gás contra um posto da polícia em Santander de Quilichao, em uma conflitiva zona do sudoeste da Colômbia, informou o secretário municipal Jaime Asprilla.

"Foi um atentado contra o posto da polícia com bujões de gás colocados em uma ladeira. Até o momento há três mortos e sete feridos", dois gravemente, disse Asprilla à AFP.

O funcionário descartou que o ataque, ocorrido por volta das 21H00 local (23H00 Brasília), tenha relação com os protestos contra o governo do presidente Iván Duque, e o atribuiu a grupos armados que operam no departamento del Cauca.

"É um atentado de grupos organizados que têm recursos e estão envolvidos com o tema da droga".

Segundo Asprilla, o município decretará o toque de recolher até domingo para garantir a ordem pública e a segurança da população.

Dissidentes da antiga guerrilha das Farc, rebeldes do ELN e grupos do narcotráfico de origem paramilitar lutam pelo controle territorial de Cauca, que tem milhares de hectares de 'narcocultivos' e uma saída estratégica para o Pacífico em direção aos Estados Unidos.

Esta região, com forte presença indígena e negra, foi o epicentro recente de assassinatos seletivos contra líderes sociais, guardas indígenas e ativistas.

O governo Duque relaciona a violência em Cauca ao narcotráfico e ao "crescimento exponencial" dos 'narcocultivos' nos últimos anos, para atingir 169.000 hectares em 2018, segundo a ONU.

Após três décadas de combate às drogas, a Colômbia permanece como o principal produtor de cocaína do planeta, tendo os Estados Unidos como seu maior consumidor.