Apresentação de picape super-resistente da Tesla termina em fiasco

A grande apresentação do "cybertruck" da Tesla, muito resistente e 100% elétrico, acabou em um fiasco quando suas supostas janelas à prova de impacto quebraram durante a exibição.

O co-fundador da empresa americana de veículos elétricos, Elon Musk, apresentou na quinta-feira o veículo de linhas angulosas e totalmente elétrico em seu centro de design em Hawthorne, na Califórnia.

Durante o evento, Musk pediu a um colaborador que jogasse uma bola de aço contra o vidro do carro para testar sua resistência, mas a janela quebrou. Uma segunda tentativa na segunda janela terminou da mesma forma.

O golpe foi "talvez um pouco forte demais", brincou Musk. "Jogamos chaves inglesas, jogamos todo tipo de coisa, jogamos uma máquina de lavar e não quebrou. Por algum motivo, um pouco estranho, quebrou esta noite, não sei por quê", disse ele, visivelmente desconfortável.

Musk continuou a apresentação, com o carro com os vidros quebrados no palco.

As imagens do incidente rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

A futura picape da Tesla terá seis lugares, poderá carregar mais de 1,5 tonelada e arrastar até 7 toneladas, disse Musk, que prometeu que o veículo custará menos de US$ 50.000, um preço médio para esses carros.