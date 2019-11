Morales revela armação na Bolívia para denunciá-lo internacionalmente

O ex-presidente Evo Morales, exilado no México, afirmou nesta quinta-feira que o governo interino da Bolívia pretende denunciá-lo internacionalmente por meio de uma armação que o apresenta como instigador dos protestos que sacodem o país.

"Denuncio o governo de fato na #Bolivia por fazer uma montagem com a intenção de me denunciar internacional", afirmou o ex-presidente no Twitter.

Segundo o ex-presidente, o governo interino de Jeanine Áñez "apela à manipulação judicial para deter os líderes anti-imperialistas".

Morales citou um vídeo com áudio divulgado na quarta-feira, em La Paz, pelo ministro do Interior, Arturo Murillo.

Na gravação, o ex-presidente incentivaria um cerco a cidades bolivianas para impedir a chegada de comida.

A mesma autoridade anunciou uma ação internacional contra Morales, acusado de cometer "crime contra a humanidade" por tentar impedir a chegada de alimentos às cidades de La Paz e El Alto.

"Que não entre comida nas cidades, vamos bloquear, cerco de verdade", diz a voz atribuída a Morales em um contato com o líder 'cocalero' Faustino Yucra Yarmi, procurado por "narcotráfico", segundo o ministro Murillo.

Em outro tuíte, Morales declarou que "os que têm que se preocupar com a Corte Penal Internacional são (Jeanine) Áñez e Murillo, pelos crimes contra a humanidade que estão cometendo ao ordenar aos militares que assassinem meus irmãos e irmãs, tratando de encobrir estes crimes com um decreto ilegal".

A Bolívia se encontra submersa em uma crise desde as eleições de 20 de outubro, vencidas por Morales e questionadas pela oposição.

A onda de protestos pró e contra Morales já deixou 32 mortos.